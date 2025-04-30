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华龙一号核电机组亮相第十六届中国国际核电工业展览会

2025年04月30日11:07 | 来源：央视新闻客户端
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原标题：华龙一号全球“开花” 领衔亮相第十六届中国国际核电工业展览会

第十六届中国国际核电工业展览会正在北京举行，本届核电展共吸引了200多家国内外企业参展，展出了当前核电领域的新技术、新装备、新应用。

在展会现场，华龙一号核电机组的大比例模型矗立在展厅的中央，格外醒目。这台我国具有完全自主知识产权的三代核电机组，年发电量可达100亿度，目前国内外已有7台华龙一号机组投入商运，所有核心零部件均已实现国产。现场工作人员告诉记者，华龙一号技术也在不断进行改造升级。

中广核工程有限公司总经理宁小平表示，正在推动（华龙一号）重大的技术创新，和5400多家制造企业一起共同研发，包括非能动的更全面应用和先进的智能化工具的进一步应用，打造更安全更经济的升级换代产品，持续研发更先进的华龙后续路线。

截至目前，华龙一号在国内外在运、核准在建机组数超过30台。从2021年首台机组投入运行到国内外“遍地开花”，华龙一号已进入批量化建造阶段。

华龙国际核电技术有限公司总工程师刘全忠表示，凭借高效可靠的建设周期，以及自主可控的产业链、供应链体系，华龙一号已实现批量化、规模化建造。标志着我国核电已形成研发设计、装备制造、建设运营全产业链自主化能力。

本届核电展上还展示了环流三号、高温气冷堆、国和一号等一大批最新核电技术。随着人工智能技术的飞速发展，我国核工业数字化智能化升级也高效推进，AI也进入到核电站的日常运行维护中，打造了设计、建造、运维管理等领域典型应用场景。

浙江大学先进智能数字孪生研究中心执行主任纪尧华表示，通过智能底座训练过的机器狗或者机器人，可以深入到一些不安全的环境和场景当中来，采集到实时核电站里边的各种数据，通过物联网把这些数据传到智能底座的后台，进行大数据的分析判断和预测，然后最终把巡检以及检维修操作过程，全链路地实现人工智能的覆盖。

(责编：董童、李楠桦)
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