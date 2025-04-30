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瑞声科技：基于物理AI打造智能座舱感知体验新范式

2025年04月30日13:07 | 来源：中国科技网
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原标题：构建智能座舱 瑞声科技：基于物理AI打造智能座舱感知体验新范式

　　4月23日，上海国际车展现场，瑞声科技以“超感驰行，声动未来”为主题，联合旗下PSS（Premium Sound Solutions）、初光汽车等生态伙伴，展示了基于物理AI技术打造的智能座舱感知体验全栈式解决方案。

　　打造“移动交响乐厅”

　　在瑞声科技与PSS的联合展区，一台搭载51枚扬声器、60通道音效系统及8个座椅激励器的智能座舱成为全场焦点。这套系统不仅突破了车载声学的性能极限，更以物理AI为内核，通过软硬件与算法的高度协同，实现了座舱内360度环绕立体声的沉浸式体验。

　　瑞声科技声学研发负责人表示：“顶级硬件是声音美学的基石，而算法才是体验的‘灵魂’。”以NLC PRO算法为例，该技术可动态补偿扬声器物理限制，消除高速行驶中的风噪干扰。结合AI分轨、回声消除及降噪技术，座舱内每个位置都能获得独立优化的声场环境。

　　更引人注目的是AI独立音区方案，通过协调头枕扬声器与全车声场，为每个座位构建互不干扰的私人音频空间。当RichTap Space触觉方案介入时，系统能根据影音内容或路况信息生成对应振动反馈，实现“声光触”三感联动，将沉浸体验推向新维度。

　　构建硬件级安全生态

　　极致体验的背后，是瑞声科技“全栈式自研解决方案”与“硬件级安全解决方案”两大核心战略的支撑。2024年以来，公司先后完成对PSS 80%股权和初光汽车53.74%股权的收购，打通了从声学器件、光学镜头到电机系统的完整技术链。

　　目前，瑞声科技已形成四大技术矩阵：WLG专利光学镜头提供更广视场角与清晰度；高性能MEMS麦克风实现精准拾音；线控电机系统确保毫秒级响应；金耳朵调音团队则赋予硬件以艺术级表现力。这种垂直整合能力，使得物理AI的数据采集、处理与反馈形成闭环，为智能驾驶提供了高精度、高可靠性的感知入口。

　　“全栈自研不仅缩短了客户量产周期，更从底层保障了行车安全。”瑞声科技汽车业务总裁指出，该模式已在小鹏MONA MO3、吉利银河E5等车型上得到验证，产品开发成本降低30%，交付效率提升40%。

　　从消费电子到智能汽车的范式迁移

　　作为物理AI技术的早期布道者，瑞声科技早在2022年便发布《触觉反馈系统评价白皮书》，在消费电子领域确立了触觉交互标准。如今，这一技术范式正加速向汽车领域迁移。

　　本次车展上，瑞声科技除展示51扬声器系统外，还与森海塞尔等合作伙伴联合推出车载音频生态方案。通过开放物理AI技术平台，公司已推动超过20家车企实现座舱感知升级，覆盖声学、光学、触觉三大领域。

(责编：董童、李源)
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