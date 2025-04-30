原标题：榕亨集团强势登场第十五届交博会，与行业专家共话“交通强国”

4月23日至25日，经商务部批准，由中国道路交通安全协会主办的第十五届中国国际道路交通安全产品博览会（简称“交博会”）在武汉国际博览中心举行。本届交博会以“新科技新交通，新业态新发展”为主题，展品涵盖智慧交管、交管数字化、交管科技创新等多个领域，通过展示AI人工智能、无人驾驶、大数据、车路云智能网联等前沿技术，助力交通强国建设。

榕亨集团携自主式交通信号控制系统ATS-Smooth®、SGT系列智慧AI交通信号控制机、AI视频实战平台、智慧物联等自研产品登场，产品覆盖国家对“交通强国”建设的各类信号控制应用场景的需求，如满足超级城市信号控制的全能产品、适合中型城市的经济型信号控制产品。

24日，榕亨集团以“自主式交通信号控制系统，开启城市交通具身智能新时代”为主题，发布了“深圳榕亨集团自主式交通信号控制系统 ATS-Smooth®”，一同见证了自主式交通系统的未来发展。

该系统是榕亨集团主研发的一套纯国产化信号控制系统，软件平台使用的是全国产化操作系统和中间件，控制机软件全面实现鸿蒙化，是真正具有中国芯和中国魂的产品，具有完全自主的知识产权。

公安部交通管理科学研究所原副所长潘汉中表示，自主式交通信号控制系统是一种利用先进的技术和算法，使交通信号灯能够根据实时交通流量等信息自主进行信号控制的系统。

同济大学智能交通运输系统ITS研究中心中任杨晓光教授对榕亨集团的“自主式交通信号控制系统ATS-Smooth®给予高度的评价。

(责编：董童、李源)

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