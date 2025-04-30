4月29日，广发银行发布2024年年度报告。报告显示，截至2024年末全行总资产达到3.64万亿元，实现营业收入692.4亿元、净利润152.8亿元，不良贷款余额、不良贷款率连续两年“双降”，核心一级资本充足率升至9.67%，坚持服务实体经济的职责使命，全年累计投放对公一般贷款7895亿元。

坚持服务大局 践行担当更有力

广发银行深入贯彻落实党中央决策部署，深耕细作金融“五篇大文章”，努力践行商业银行的使命担当。

科技金融赋能新质生产力。该行制定《广发银行2024年度科技金融业务方案》等纲领性文件，建立科技企业融资服务协同工作机制，优化“科创慧融”方案，为科技型企业提供高效、便捷、智能的金融服务体验。截至2024年末，广发银行科技企业贷款余额2355亿元、较年初增长24.96%。

绿色金融绘就生态底色。该行打造“保险+银行+投资”绿色综合金融服务体系。截至2024年末，绿色信贷余额突破2,000亿元、同比增长42.30%。

普惠金融润泽万千小微。该行建立“总行标准化产品+分行特色专案”的全类型产品体系，实现“线上+线下”“扶持+陪伴”“融资+融智”的立体化服务，积极为企业提供贯穿经营发展全流程的金融类和非金融类增值产品。截至2024年末，普惠型小微企业贷款余额1961亿元，新发放贷款利率3.29%、较上年下降111BP。

养老金融持续创新升级。该行组织养老品牌活动“自在卡杯”广场舞大赛，升级养老客群专属产品“自在卡”，打造集“医、食、住、行、乐”于一体的养老综合服务体系，服务社保客户超620万户，个人养老金累计开户约320万户。

数字金融引领行业变革。该完成大模型能力规划及架构设计，构建智能语音客服、智能外呼机器人、智能知识库、智能文本客服、智能坐席辅助、智能虚拟数字人等六大智能服务板块，有效提升客户服务质效。

坚持发挥优势 服务实体更高效

广发银行依托中国人寿集团充分发挥综合金融优势，在科技强国、绿色中国、健康养老、基础设施、先进制造、能源电力等重点领域，提高综合金融产品和服务供给质量，满足人民群众日益增长的多元化金融需求。截至2024年末，综合金融服务模式项下合作投融资业务规模累计超7200亿元，保银协同托管规模超1.1万亿元。为更多保险机构提供资金清算、投资撮合、客户运营三大类服务支持，持续扩大保费集中收付特色产品“收付保”服务，累计与37家央企及国内主流保险机构合作、交易规模同比增长15%。

扎根粤港澳大湾区发挥总部区位优势，深入推进中国人寿粤港澳大湾区改革创新试点工作，优化体制机制、细化工作举措、强化政策保障，持续加大信贷资金投入，以金融活水助力粤港澳大湾区发展。全面支持湾区地方债发行，作为广东省地方政府债券主承销商，2024年累计投资广东地方债243亿元，为湾区重点项目建设提供有力支持。截至2024年末，粤港澳大湾区制造业、科技企业和绿色金融贷款余额分别为690亿元、694亿元、626亿元，较年初分别增长24.5%、25.9%和42.2%。

坚持守住底线 发展基础更稳固

为有效应对复杂多变的内外部环境，广发银行着力在经营理念、展业模式、产品服务等方面积极调整、推动变革，为高质量发展打开空间、赢得主动。

不断优化风险管理流程。深耕数据分析在智能风控业务场景的应用，有效提升风险管理智能化、精细化水平。

大力弘扬合规文化。建立健全合规风险管控流程，强化全行合规履职，持续完善反洗钱管理机制，不断夯实合规管理基础。

全面提升数字化风控能力。完成“信用风险监测中心及监督检查中心”的两中心建设，实现系统抓取并丰富风险线索，提高风险信息的识别与监测能力，扩大风险检查的覆盖面。

持续加大不良资产处置力度。拓宽清收处置方式，强化现金清收力度，压降风险资产。截至2024年末，不良贷款余额、不良率实现“双降”，拨备覆盖率165.60%、较年初上升4.7个百分点。

2025年，广发银行将落实国家区域战略，做好金融“五篇大文章”，全力助推实体经济企稳向好。提升金融服务质效。坚持金融工作的政治性和人民性，紧跟政策、紧盯市场，不断优化产品和服务，更好地满足客户需求。打造特色经营优势。发挥根植湾区和综合金融优势，服务粤港澳大湾区，打造服务保险业特色银行，构建差异化发展优势。强化科技支撑引领。顺应金融科技变革，用科技赋能业务发展、风险管控、客户服务、内部管理，推动经营管理模式转型升级。严守风险合规底线。健全全面风险管理体系，加大合规管理力度，增强三道防线合力，加快处置化解风险，守牢风险底线。

(责编：董童、李源)

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