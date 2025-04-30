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经现场医监医保人员确认，蔡旭哲、宋令东、王浩泽3名航天员身体状态良好，即将出舱

2025年04月30日13:30 | 来源：新华网
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　　新华社快讯：经现场医监医保人员确认，蔡旭哲、宋令东、王浩泽3名航天员身体状态良好，即将出舱。

(责编：赵光霞、白宇)
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