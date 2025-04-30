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原标题：普陀 政府社会联动 共谋数字经济发展新蓝图

海纳小镇不是镇，中关村不是村，它们都是一个区域面向未来的窗口，科技发展的承载地。

普陀区委书记胡广杰表示，海纳小镇通过布局海纳工程院等新型研发机构和创新配套设施，加速推动创新要素、数据要素与城区深度融合，加强与杭州云栖小镇、无锡雪浪小镇的“三镇联动”，全力构建充满活力、包容多元、协同共创的数字经济生态体系。

在前不久召开的海纳大会上，上海市普陀区由点及面地展开一张共享、共创的数创生态图，以数据为媒，与长三角协同，同世界联通。

由点及面 海纳小镇推动数据要素发挥乘数效应

在我国，超过1.8亿经营主体是数据要素市场化价值化的主战场。而海纳小镇作为一个“数据集”，正在发挥关键作用。

海纳小镇位于真如城市副中心，依托武宁路沿线科研院所等丰富的科创资源，以及海纳工程院、中海中心、“真如境”综合体等载体配套，通过机制创新识才、引才、聚才。

如今，以数据为引擎，占地2.32平方公里的海纳小镇，既是普陀区转型发展的“孵化基地”，也是各类应用场景的“跳板”。

如今，海纳小镇及周边真如副中心集聚了约3000家数字经济企业，以20%的区域企业数量，形成了近60%的经济贡献。

在机制创新、生态构建、应用落地等方面，一个数字IP正在形成，一方面，海纳小镇通过布局新型研发机构及创新配套设施，重点发展先进计算、深度智能、元宇宙、数字广告、数字服贸、数字能源等新兴产业，推动数字产业集聚，构建数字经济产业生态；另一方面，通过举办海纳大会等品牌活动扩大影响力，打造能触达行业潜力主体的重要平台载体，面向企业发布数字应用场景建设需求清单，实现政府、企业、居民多方共赢共享。

“这里不仅是技术创新的实验室，更是城市可持续发展的样板。”真如副中心副总规划师陈霞介绍，海纳小镇范围内全部新建建筑均达到绿色建筑二星级及以上标准，绿色建筑三星级比例达61.71%，中心区超低能耗建筑比例为28.99%。区域内还设置了H型地下车行通道，缓解地面交通压力，并通过架空廊道、街边步道等立体化公共空间合理规划区域。

对于百姓来说，城市数字化转型这个词或许还比较陌生，但其实它每天都在发挥作用，如在南郑路（曹杨路—真华南路）段增设可变车道，根据交通需求，运用智慧化的交通管理方式缓解交通压力，优化大客流运行组织，为周边市民购物娱乐提供舒适便利的交通环境；2.5公里长的真如绿廊沿内环向外环延伸，通过融合景观建筑、植被绿化和滨水空间，构建特色生态系统，形成水网纵横、绿树成荫的高品质空间环境。

上海智慧城市发展研究院院长盛雪锋表示：“作为长三角一体化的重镇，普陀无论在空间还是产业上，都处于重要一环。依托区位优势，数字经济将成为普陀发展的重要板块，围绕海纳小镇，以及协同生态社区，在前沿数字创新技术、模式上形成突破。”

三年时间里，海纳小镇建设发展已然取得了丰硕成果。成功争取到市级数字化转型示范区授牌，落地了上海市首个数字广告产业园，获评创建国家发改委数字经济特色小镇，入选2023年度上海市特色小镇清单，成为全市中心城区唯二的特色小镇。此外，小镇还发布了全国首个地市级数字化转型指数，吸引了菲尔兹数学科学院中国中心等一大批优质项目落地。

作为真如地区服务长三角一体化建设的数字引擎，通过加强产业培育、提升数字能级、营造绿色生态和改善公共服务，海纳小镇不仅推动了区域经济高质量发展，也为长三角地区科创协同发展树立了新的标杆。

“上海的城市数字化到底走一条什么样的路径，以一个什么样的方式，我们一直在探索。”在中国工程院院士、海纳工程院发起人王坚看来，普陀区大力推进海纳小镇数字化转型示范区建设，积极探索科技创新机制，非常有远见和魄力。

承上启下 普陀区发挥数据共享共创溢出效应

当前，数据作为新型生产要素，已快速融入生产、分配、流通、消费和社会服务管理等环节，正成为价值创造的重要源泉。

数据的互联互通，让使用者受益的同时，也让区域更加协同。

作为上海中心城区西北门户，普陀区区位及交通优势明显。高速路、公路穿越而过，城市枢纽站转接四面八方，城市地铁线路内外联通。一条沪宁高速公路串联起南京、镇江、常州、无锡、苏州和上海市普陀区。

从高速到高铁，城市之间通行时间的缩短，就是经济联系紧密度的增强。交通基础设施的完善，造就了长三角“廊”“带”的产业合作基础。

2月中旬持续到3月中旬，近一个月内，普陀区党政代表团连续4周，每周选定一天，前往江苏考察，分别到访南京、无锡、常州、苏州、南通、镇江、泰州7个城市，并与各地主要领导会面。每次会面主题均聚焦“沿沪宁产业创新带建设”，并逐一签署沿沪宁协同创新城市联盟合作备忘录。

为什么要“北上”？

普陀区的优势在于人才资源和科技力量，但地处上海市中心，土地、能源等要素保障相对有限，部分科创成果难以“消化”。打造科创走廊、建设创新产业带，目的在于让政府搭台，让企业“唱戏”，提升长三角在科技创新和产业创新领域的分工协同水平。

区域数据化转型，不仅需要依靠有效市场，也要依托有为政府。在区域合作机制下，长三角政务数据已建成共享底座，通过打通三省一市大数据资源平台数据共享节点，实现跨区域高效共享，有力支撑了各类应用拓展，如“一网协同”“一码畅游”“一码通行”，财政电子票据共享应用，经济困难学生跨省资助免申即享等。

政府“北上”之后，企业也在南下。

医疗器械和生物医药是镇江重点规划布局的产业链，在发展过程中，企业需要对产品进行迭代升级以应对激烈的市场竞争，所以有企业提出希望能够在上海建立创新中心的需求。普陀区身处沿沪宁产业创新带的起点，且土地、人才、高校、医院等创新要素配置齐全，成为不少企业的首选地。

2024年12月4日，长三角区域合作办公室新闻发布会在上海召开，通报了2018年以来的多项成就。长三角一体化推进了上海、南京、杭州、合肥、嘉兴五市科创金融改革试点；长三角协同优势产业基金两期累计投资了47只子基金、52个直投项目，覆盖底层项目近1000个，为长三角地区培育了312家国家级专精特新“小巨人”企业。

让更多用户享受数字化红利，离不开数据的汇聚与使用。在海纳工程院首席科学家薛贵荣看来，海纳小镇作为一个平台，利用灵活机制，联结企业和国内外需求，将来自全球的人才、技术、数据聚合在一起，针对不同应用场景，为国内外城市、机构和用户提供数字化解决方案。“沿沪宁产业创新带”七市一区已建立了数据合作机制，进一步促进数据要素在城市之间跨区域、跨领域的协同创新，释放数字要素对经济的乘数效应。

积少成多 政企学研共建数据应用新生态

数据积累是创造价值的前提，共享流通是释放价值的关键，如何让数据共享流通利用打破“不愿”“不敢”“不能”，在普陀区政府的支持下，海纳小镇充分发挥机制优势，吸引全国行业专家、头部企业、创新人才共同参与活动交流和小镇建设。

“企业在AI落地上的探索和实践路线很多都是同频的，但靠一家企业单独的力量去推进，它的成本是相当高的。”有门互动相关负责人洪刚表示，政企合作可以大大降低数据处理与合规成本，让中小企业也能共享算力与基础设施红利。

大部分数据的跨领域联动，靠企业单打独斗亦难以实现。蔚蓝云创产研中心副总经理于梦溪介绍：“我们通过开展水务集团的数据治理与涉水企业数据产品的开发工作，挖掘部分企业用水数据与区域文旅消费带动性的隐性关联，跨行业的数据碰撞，往往能解锁意想不到的价值。”

从标准制定到数据共享，从人才培养到场景创新，海纳小镇正成为数字产业的试验场与连接器，构筑起数字产业发展新高地。

普陀区数据局相关负责人介绍，全区依托“数智普陀”数字化转型实验室和近年来积累的公共数据资源，建立“数智普陀”数据创新实验室，提供“技术有支撑、安全有保障”的实验平台，为数字化转型项目提供试制环境。联合5所高校、16家大院大所、70个科创平台的资源，共建数据创新实验室，并通过“揭榜挂帅”的方式挖掘和打造一批技术创新优、应用效果好、复制推广性强的数字化转型标杆示范应用场景。

在支付领域，作为国内支付服务提供商，收钱吧拥有海量的线下支付交易记录，可以帮助支付机构和商户更好地了解市场动态，从而优化支付服务和营销策略。

在安全领域，上海化工院检测有限公司信息技术部部长王高俊表示：“我们基于拉曼光谱技术自主研发了危化品快速识别系统，可在180秒内解码多达10万级的光谱数据，为城市安全治理提供决策支撑。”

在数据向内汇聚乘数效应的同时，普陀区也在向外寻求合作。

在海纳大会上，普陀区聚焦数字经济全链条服务，携手人民网联合打造“828数据港”平台，构建“数据要素流通+产业生态赋能+政企协同创新”的新型服务模式。

人民网相关负责人表示，平台涵盖企业全生命周期服务、数据要素流通与赋能、数字技术应用与场景落地等模块，通过区块链技术保障数据安全与可信流通，在金融、医疗、交通等领域推动高质量数据集开放共享。

“未来，我们还将继续发挥数据港的开放服务能力，扩大海纳小镇的合作范围，营造服务全球数字创新者的开放共享创新环境。”普陀区数据局副局长尹欣介绍称，“政产学研用”深度融合将不断推进海纳小镇技术成果向实体经济转化，夯实数据融合发展底座。

之江实验室主任、阿里云创始人王坚认为，数据资源是未来城市发展的决定性资源，各地数据生态要从“打破孤岛”向“应联尽联”转变，数据使用要从“数据归集”向“数据下基层”转变，从而提升城市治理能力，改善企业营商环境，让企业、百姓办事从“找关系”到“找数据”转变。

有了数据“翅膀”，普陀区的发展不止于本地和区域，也更具全球视野。

“我们聚焦城市交通拥堵和热岛效应两大难题，依托算力和数据资源，吸引全球研究者共同探索解决方案。”薛贵荣透露，海纳工程院正与联合国机构合作，将中国的人工智能城市治理方案推向世界。

“海纳小镇位于普陀，不仅仅限于普陀，更是面向全球的出发点。”盛雪锋表示，数据跨境流通与应用将成为上海乃至长三角发展的新方向，海纳小镇要主动承担起谋划推动跨境流通的任务，从而衍生出更多新的应用场景。

今年的政府工作报告提出，“持续推进‘人工智能+’行动”“将数字技术与制造优势、市场优势更好结合起来”。

王坚院士表示：“各地不仅要搞清楚人工智能加什么，更要搞清楚怎么加，如何把机制创新加进去。这也是海纳小镇探索的方向。”

(责编：王连香、高雷)

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