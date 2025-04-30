国内油价年内第二次调价搁浅 国际油价将继续弱势运行
人民网北京4月30日电 （记者杜燕飞）据国家发改委4月30日消息，自4月17日国内成品油价格调整以来，国际市场油价波动运行，按现行国内成品油价格机制测算，4月30日的前10个工作日平均价格与4月17日前10个工作日平均价格相比，调价金额每吨不足50元。根据《石油价格管理办法》第七条规定，本次汽、柴油价格不作调整，未调金额纳入下次调价时累加或冲抵。
至此，国内成品油价格调整年内第二次搁浅。至此，今年以来，国内油价已经历9轮调整，其中3次上调，2次搁浅，4次下调，全国绝大部分地区92号汽油价格维持在“7元”时代。
下一次调价窗口将在5月19日24时开启。“以当前的国际原油价格水平计算，下一轮成品油调价开局将呈现下调趋势。”隆众资讯成品油分析师李彦表示，展望后市，地缘局势整体趋于缓和，“欧佩克+”将维持增产立场。整体来看，预计下一轮成品油价格下调概率较大。
金联创成品油分析师毕明欣认为，五一假期期间，民众私家车出行需求增加，将提振汽油消费。进入新一轮成品油调价周期后，原油变化率预计负向发展。
国家发展改革委价格监测中心预计，受美国关税政策等影响，国际油价将继续弱势运行。“欧佩克+”以及其他产油国生产和出口政策将从供应端影响市场供需结构，并加大国际油价短期波动。
附：各地92号汽油最高零售价格
海南海口：92号汽油8.21元/升
西藏拉萨：92号汽油7.98元/升
云南昆明：92号汽油7.24元/升
辽宁沈阳：92号汽油7.19元/升
贵州贵阳：92号汽油7.23元/升
四川成都：92号汽油7.2元/升
重庆：92号汽油7.17元/升
广西南宁：92号汽油7.16元/升
黑龙江哈尔滨：92号汽油7.12元/升
广东广州：92号汽油7.12元/升
湖北武汉：92号汽油7.11元/升
北京：92号汽油7.1元/升
河南郑州：92号汽油7.1元/升
甘肃兰州：92号汽油7.09元/升
河北石家庄：92号汽油7.09元/升
天津：92号汽油7.09元/升
江苏南京：92号汽油7.07元/升
浙江杭州：92号汽油7.07元/升
福建福州：92号汽油7.07元/升
安徽合肥：92号汽油7.06元/升
吉林长春：92号汽油7.06元/升
江西南昌：92号汽油7.06元/升
山东济南：92号汽油7.06元/升
上海：92号汽油7.06元/升
青海西宁：92号汽油7.05元/升
湖南长沙：92号汽油7.05元/升
山西太原：92号汽油7.05元/升
内蒙古呼和浩特：92号汽油7.04元/升
宁夏银川：92号汽油7元/升
陕西西安：92号汽油6.99元/升
新疆乌鲁木齐：92号汽油6.9元/升
备注：数据来源于各省（市、自治区）发改委网站
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