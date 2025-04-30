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国内油价年内第二次调价搁浅 国际油价将继续弱势运行

2025年04月30日18:45 | 来源：人民网
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人民网北京4月30日电 （记者杜燕飞）据国家发改委4月30日消息，自4月17日国内成品油价格调整以来，国际市场油价波动运行，按现行国内成品油价格机制测算，4月30日的前10个工作日平均价格与4月17日前10个工作日平均价格相比，调价金额每吨不足50元。根据《石油价格管理办法》第七条规定，本次汽、柴油价格不作调整，未调金额纳入下次调价时累加或冲抵。

至此，国内成品油价格调整年内第二次搁浅。至此，今年以来，国内油价已经历9轮调整，其中3次上调，2次搁浅，4次下调，全国绝大部分地区92号汽油价格维持在“7元”时代。

下一次调价窗口将在5月19日24时开启。“以当前的国际原油价格水平计算，下一轮成品油调价开局将呈现下调趋势。”隆众资讯成品油分析师李彦表示，展望后市，地缘局势整体趋于缓和，“欧佩克+”将维持增产立场。整体来看，预计下一轮成品油价格下调概率较大。

金联创成品油分析师毕明欣认为，五一假期期间，民众私家车出行需求增加，将提振汽油消费。进入新一轮成品油调价周期后，原油变化率预计负向发展。

国家发展改革委价格监测中心预计，受美国关税政策等影响，国际油价将继续弱势运行。“欧佩克+”以及其他产油国生产和出口政策将从供应端影响市场供需结构，并加大国际油价短期波动。

附：各地92号汽油最高零售价格

海南海口：92号汽油8.21元/升

西藏拉萨：92号汽油7.98元/升

云南昆明：92号汽油7.24元/升

辽宁沈阳：92号汽油7.19元/升

贵州贵阳：92号汽油7.23元/升

四川成都：92号汽油7.2元/升

重庆：92号汽油7.17元/升

广西南宁：92号汽油7.16元/升

黑龙江哈尔滨：92号汽油7.12元/升

广东广州：92号汽油7.12元/升

湖北武汉：92号汽油7.11元/升

北京：92号汽油7.1元/升

河南郑州：92号汽油7.1元/升

甘肃兰州：92号汽油7.09元/升

河北石家庄：92号汽油7.09元/升

天津：92号汽油7.09元/升

江苏南京：92号汽油7.07元/升

浙江杭州：92号汽油7.07元/升

福建福州：92号汽油7.07元/升

安徽合肥：92号汽油7.06元/升

吉林长春：92号汽油7.06元/升

江西南昌：92号汽油7.06元/升

山东济南：92号汽油7.06元/升

上海：92号汽油7.06元/升

青海西宁：92号汽油7.05元/升

湖南长沙：92号汽油7.05元/升

山西太原：92号汽油7.05元/升

内蒙古呼和浩特：92号汽油7.04元/升

宁夏银川：92号汽油7元/升

陕西西安：92号汽油6.99元/升

新疆乌鲁木齐：92号汽油6.9元/升

备注：数据来源于各省（市、自治区）发改委网站

(责编：孙红丽、高雷)
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