新华社北京4月30日电 题：短期波动不改经济长期向好大势——解读4月份PMI数据

新华社记者潘洁

国家统计局服务业调查中心、中国物流与采购联合会4月30日发布数据显示，尽管4月份我国制造业采购经理指数（PMI）为49%，比上月下降1.5个百分点，但我国经济总体产出持续扩张，长期向好的基本面没有改变。

受前期制造业较快增长形成较高基数叠加外部环境急剧变化等因素影响，4月份制造业PMI回落至临界点以下。不过，高技术制造业等相关行业继续保持扩张，以内销为主的制造业企业生产经营总体稳定，企业预期仍保持乐观主基调。

由于外贸环境发生变化，我国制造业出口受到影响，国外需求短期收紧。4月份，新出口订单指数为44.7%，较上月下降4.3个百分点。国外需求的收紧拖累了制造业整体市场需求，制造业新订单指数为49.2%，较上月下降2.6个百分点，在连续2个月运行在51%以上后落入收缩区间。

受外部需求收紧影响，生产整体也略有下降。4月份，制造业生产指数为49.8%，较上月下降2.8个百分点。供需整体偏弱运行带动原材料和产成品价格下行，主要原材料购进价格指数和出厂价格指数分别为47%和44.8%，比上月下降2.8和3.1个百分点。

“4月份外贸环境的变化给我国制造业带来一定的扰动，市场需求和企业生产短期有所放缓，原材料采购、市场价格等方面也有所波动，但是我国经济底座依然稳固。”中国物流信息中心分析师文韬说，我国超大规模市场、完备产业链供应链体系等优势持续发挥作用，有效抵御了外部冲击；同时，前期出台的一系列政策带动经济行稳致远。

文韬分析指出，4月份，制造业新订单指数水平明显高于新出口订单指数，新订单指数环比降幅也小于新出口订单指数降幅，显示在出口订单较上月明显下降的情况下制造业整体接单较上月仅有小幅收缩，国内需求稳定释放，缓解了出口订单下行的压力。

从行业看，高技术制造业PMI为51.5%，明显高于制造业总体水平，其生产指数和新订单指数均位于52%及以上，高技术制造业延续较好发展态势。此外，农副食品加工、食品及酒饮料精制茶、医药等行业生产指数和新订单指数均位于53%及以上，国内超大规模市场潜力持续释放。

从市场预期看，4月份，生产经营活动预期指数为52.1%，继续位于扩张区间。其中，食品及酒饮料精制茶、汽车、铁路船舶航空航天设备等行业生产经营活动预期指数均位于58%及以上较高景气区间，部分行业企业对近期发展信心较强。

非制造业方面，4月份，非制造业商务活动指数为50.4%，虽比上月下降0.4个百分点，但今年以来，连续4个月保持在略高于50%的水平，延续平稳扩张运行态势。

细分指数变化显示，居民旅游休闲相关活动表现良好，休闲和出游意愿有所提升，信息服务业等相关行业持续活跃，新动能发展势头较好。

在清明小长假带动下，4月份，航空运输业商务活动指数和新订单指数较上月有明显上升，指数水平均在55%以上；文体娱乐业商务活动指数和新订单指数均升至51%以上；电信运营服务业商务活动指数保持在58%以上，今年以来持续运行在55%以上；互联网及软件技术服务业连续2个月上升，升至55%以上，环比升幅明显。

随着各地工程项目建设有序推进，土木工程建筑施工进度有所加快。4月份，建筑业商务活动指数为51.9%，位于扩张区间。其中，土木工程建筑业商务活动指数为60.9%，比上月上升6.4个百分点。

综合PMI产出指数方面，4月份，该指数为50.2%，虽比上月下降1.2个百分点，但仍高于临界点。其中，构成综合PMI产出指数的制造业生产指数和非制造业商务活动指数分别为49.8%和50.4%。

“综合PMI产出指数自2023年1月以来始终位于临界点以上，我国经济总体产出持续扩张，长期向好的基本面没有改变。”国家统计局服务业调查中心高级统计师赵庆河说，下阶段，要认真贯彻落实中央政治局会议精神，统筹国内经济工作和国际经贸斗争，着力稳就业、稳企业、稳市场、稳预期，以高质量发展的确定性应对外部环境急剧变化的不确定性。

(责编：杨光宇、胡永秋)

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