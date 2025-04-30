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七部门联合发布《终端设备直连卫星服务管理规定》

2025年04月30日21:55 | 来源：新华网
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新华社北京4月30日电 记者30日从国家互联网信息办公室获悉，国家网信办、国家发展改革委、工业和信息化部等七部门近日联合发布《终端设备直连卫星服务管理规定》。规定的出台旨在促进和规范终端设备直连卫星服务健康发展，维护国家安全和社会公共利益，保护公民、法人和其他组织的合法权益。

据悉，近年来，终端设备直连卫星已成为全球移动通信领域发展热点和趋势，产品和服务加快普及，受到社会各界广泛关注。规定对终端设备直连卫星服务技术产业发展与促进、设备设施与服务管理、监督管理与法律责任等作出了规定，为终端设备直连卫星服务管理工作提供了具体指引。

规定提出，支持终端设备直连卫星技术研究、卫星通信与地面移动通信融合发展，探索技术融合新应用新业态，构建系统完备的产业体系。鼓励通过终端设备直连卫星服务提高我国网络覆盖水平，促进其在防灾减灾救灾、安全生产、野外作业和搜寻救援等领域应用，支持相关数据依法开发利用，鼓励平等互利开展国际交流与合作。

根据规定，向境内提供终端设备直连卫星服务，终端设备接入境内公用电信网和在境内使用无线电频率的，应当依照相关规定取得相应许可和核准。相关基础设施建设活动应符合相关法律法规、主管部门有关规定和国家标准的强制性要求。

规定将于2025年6月1日起施行。

(责编：杨光宇、胡永秋)
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