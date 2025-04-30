嵩岳巍巍，芳原绿野；大河之南，势如春潮。

2024年，河南省地区生产总值达6.36万亿元，增长5.1%。今年一季度增长5.9%，稳中向好再提速，顺利实现“开门红”。

今年全国两会上，习近平总书记强调，圆满实现“十四五”发展目标，经济大省要挑大梁。

粮食总产连续8年稳定在1300亿斤以上，“海陆空数”四条丝路链接世界，“货通全国”与“买卖全球”比翼齐飞……

深入贯彻落实习近平总书记重要指示精神和对河南“要扛稳粮食安全这个重任”“在中部地区崛起中奋勇争先”等要求，集产粮大省、战略枢纽于一身的河南，正昂首阔步向高质量发展迈进，为推进中国式现代化贡献中原力量。

创新融合驱动经济高质量发展

4月底的中原大地，麦苗正奋力拔节抽穗。不久前，全省防汛抗旱工作视频会应时召开，重点部署抗旱保墒。驻马店西平，种粮大户丁军华从口袋里摸出智能卡在井边一刷，一朵朵巨大的水花便开满麦田。

“高标准农田，旱能浇、涝能排。”丁军华竖起大拇指，“好地好种子，盼望好收成。”

粮食安全是“国之大者”。河南以不足全国1/16的耕地，生产了全国1/10的粮食、1/4的小麦，每年外调原粮及制成品600亿斤、生猪约2000万头。

2025年4月16日，河南农业大学的科研人员在中原农谷试验田中查看小麦长势。新华社记者 李嘉南 摄

粮头食尾，农头工尾，科技创新与产业创新融合发展，越来越多河南“粮品”蝶变市场“靓品”。预制菜、火锅食材、休闲食品等多个产业集群活力迸发，牧原、锅圈食汇、卫龙、蜜雪冰城，全球知名品牌加速涌现，河南实现由“中原粮仓”到“国人厨房”和“世界餐桌”的转变。

这是2025年4月14日拍摄的河南省郑州市郑东新区中央商务区（无人机照片）。新华社记者 李嘉南 摄

食品产业之变只是缩影。近年来，河南以科技创新与产业创新融合发展为牵引，同步发力传统产业智能化升级与战略性新兴产业培育，新旧动能转换不断加快，激发高质量发展澎湃动力。

智能制造引领，优势产业升级。盾构装备享誉全球，起重设备助力神舟飞天，人工钻石、客车销量全球第一……

科技赋能服务，创新脉动强劲。UU跑腿搭建“智慧超脑体系平台”，进一步提升服务质效，提供超过1000万个灵活就业岗位，“7×24”小时服务230多个大中城市。河南省融资信用服务平台体系为中小微企业生成“信用画像”，累计为397万家注册企业放款1.69万亿元。

一季度，河南规模以上高技术制造业、工业战略性新兴产业增加值分别增长14.1%、10.6%，服务业同比增长5.8%，增速高于全国0.5个百分点。

“主要经济指标增速好于上年同期、好于全国水平，顺利实现‘开门红’。”河南省统计局局长王旭介绍，全省正加力推动科技创新和产业创新深度融合，促进传统产业转型升级、优势产业价值提升、新兴产业培育壮大、未来产业谋篇布局，加快形成新质生产力，切实发挥经济大省挑大梁作用。

畅通枢纽服务全国统一大市场

位于大别山区的信阳博物馆，陈列着一艘商代独木舟。专家推断，当地那时就已“百舸争流”。3000多年后的今天，淮河信阳段在河南“一纵三横”内河航道规划中，用279公里的里程划出河南最南段重要“一横”。

2024年6月5日，货船停泊在信阳港·淮滨中心港内（无人机照片）。新华社记者 李嘉南 摄

深居内陆，山海相隔，曾是很多河南人的“意难平”。但如今，河南充分发挥“居中”优势，“海陆空数”四条丝路链接世界，已成为“双循环”的重要枢纽。

2025年4月15日，X8003次中欧班列（郑州）停靠在国铁集团郑州局圃田车站（无人机照片）。新华社记者 李嘉南 摄

透过一组数字看河南如何破陆成港：高速公路里程即将突破一万公里，铁路运输3小时内覆盖全国53%以上人口，航空运输2小时内覆盖全国87%以上人口，55条全货机航线通航29个国家，中欧班列（郑州）辐射欧洲、中亚、东盟等140多座城市……

便捷的交通，促成“人间烟火”与“诗和远方”的双向奔赴。

2025年4月15日，顾客在河南省许昌市胖东来天使城购物。新华社记者 李嘉南 摄

清明假期，商超界“不挂牌的6A级景区”胖东来顾客摩肩接踵，“打卡”购物是不少外省游客行程的必选，清明上河园、洛邑古城游人如织……

2025年3月6日，游客在开封清明上河园景区游玩。新华社记者 李嘉南 摄

一季度，全省接待游客2.96亿人次、实现旅游收入2805.73亿元，分别增长5.3%、4.8%；社会消费品零售总额7400.54亿元，同比增长7%，高于全国2.4个百分点。

河南大学经济学院名誉院长耿明斋说：“凭借区位交通优势，河南正成为人流、物流、信息流交互的枢纽要地。”

2025年4月2日，一架阿塞拜疆丝绸之路西部航空公司的货机停靠在郑州新郑国际机场停机坪上。新华社记者 李嘉南 摄

全国路网客户服务数据中心、郑州国际航空物流枢纽、国家超算互联网核心节点等重大枢纽平台能级不断提升，商用卫星星座网络和多场景数据应用基地加快布局建设，河南构筑起中部对外开放新高地。

4月20日上午，一架来自挪威的生鲜包机，满载45吨冰鲜大西洋鲑鱼在新郑国际机场降落。这是4月份第23班鲑鱼包机。“这些鲑鱼从生鲜绿色通道入境后，将通过铁路、公路运往周边省份。”郑州海关工作人员告诉记者。

数据显示，一季度河南外贸进出口2042.6亿元，同比增长28%，增速居全国第三、中部第一；货物运输量、周转量分别增长9.6%、6.6%；机场货邮吞吐量、旅客吞吐量分别增长42.6%、3.9%。

2025年3月31日，一列动车组列车驶出郑州东站（无人机照片）。新华社记者 李嘉南 摄

“四条丝路链接世界，物流链、供应链、产业链联动成网。”河南省委咨询组研究员赵德友表示，河南在内陆腹地勾勒出国内国际双循环的血脉经络，枢纽优势正转化为要素流动的势能，支撑起服务全国统一大市场的要素调配中枢。

保护生态绘就绿色发展新图景

在黄河郑州荥阳段，黄河自西向东奔流而去，南水北调中线工程遇黄入地穿行，渠水从对岸的焦作温县喷涌而出。

2025年4月27日拍摄的黄河郑州段（无人机照片）。新华社记者 李嘉南 摄

作为全国唯一地跨长江、黄河、淮河、海河四大流域的省份，河南深入贯彻落实黄河流域生态保护和高质量发展战略、勇担南水北调水源保护重任。

2025年4月27日拍摄的郑州黄河国家湿地公园（无人机照片）。新华社记者 李嘉南 摄

黄河流域生态保护和高质量发展战略提出后，河南牢固树立依法治河管河的理念，扎实推进河湖“清四乱”行动，一大批生态顽瘴痼疾得以根治，流域生态面貌焕然一新。千里黄河生态廊道建成，为母亲河披上一条绿飘带。

2025年4月27日在郑州市中原西路附近拍摄的南水北调中线工程（无人机照片）。新华社记者 李嘉南 摄

作为南水北调中线工程水源地和渠首所在地，河南累计完成南阳丹江口库区周边石漠化治理达100万亩，南水北调中线工程水源地及干渠水质稳定Ⅱ类以上；10余年来，累计治理水土流失面积超1270平方公里。

为保障生态环境持续向好，河南持续深入推进蓝天、碧水、净土保卫战，让绿水可亲、青山可望。

2024年，国家考核的地表水水质监测断面中，Ⅲ类以上水质达86.1%、高于国定目标10.5个百分点；空气优良天数越来越多，氮氧化物等4项主要污染物超额完成减排目标……

伴随着生态治理各项举措的不断落实，“生态优先”成为各地发展自觉。

“以前上马项目‘先上车后买票’，现在谋划前就先征询河务、生态部门的意见。”一名河务部门干部说。

伴随着生态环境变好，越来越多乡村也吃上了“生态饭”。在焦作博爱下期城村，经过5年生态修复，栽植果树、花木14万株，昔日废矿山变身“花果山”，8400多名群众受益。三门峡黄河生态廊道建成，带动沿途一些原本寂寂无闻的小村庄成为远近闻名的“网红”打卡地……绿水青山就是金山银山，化作可感可享的共富实践。

中原潮涌，润物无声；砥柱中流，未来可期。

河南省委书记刘宁表示：“我们将深入贯彻习近平经济思想和4月25日召开的中央政治局会议精神，完整准确全面贯彻新发展理念，坚定沿着高质量发展这条最优曲线、最佳路径迈进，以融入服务全国统一大市场建设为牵引，着力稳就业、稳企业、稳市场、稳预期，加力支持实体经济，支持科技创新、扩大消费、稳定外贸等，因地制宜发展新质生产力，加强当前小麦田间管理特别是抗旱浇灌和‘一喷三防’，确保粮食丰产丰收，努力完成全年各项目标任务，为全国发展大局作出更大贡献。”

文字记者：李俊、牛少杰、戴小河

视频记者：龙泠宇、杨琳、姜亮、杨金鑫

海报设计：李梦帆

统筹：杜宇、金地、李安、侯帮兴

(责编：杨光宇、胡永秋)

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