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记者去哪儿：解码女性用品消费新趋势

欧阳易佳
2025年05月13日13:56 | 来源：人民网
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你了解女性健康消费吗？

“近年来女性健康消费呈现多元化、个性化特点，这是消费升级、互联网普及、健康观念转变和企业营销策略调整等多重因素共同作用的结果。”全国消费品安全标准化技术委员会秘书长刘霞告诉记者，社交媒体的普及，让女性消费者可以轻松获取各种健康知识和消费资讯，通过多种渠道了解到不同的健康产品和服务，尝试多元化的健康消费

而在女性健康消费领域，作为刚需消费品的卫生巾也有着巨大的消费潜力。中国造纸协会生活用纸专业委员会公布数据显示，2023年，我国女性卫生用品市场规模达到了703.4亿元同比增长8.2%

作为女性购物车里的“必买清单”，卫生巾原材料有怎样的审核机制和检测流程？如何做好监管生产流程和质量把控？《记者去哪儿》栏目走进生产一线，探访当下女性健康消费的发展新趋势。

在卫生巾生产工厂里，工人们身着工服，佩戴发网与口罩进行标准化作业，各种智能化机械在有条不紊地协同运转。

为了保证产品的卫生安全，防止微生物污染、异物混入还有交叉感染，我们工厂有一套特别严格的消毒和日常防护措施。”倍舒特工厂车间员工赵银环说，国产卫生巾在原材料选择、生产要求、品控标准方面标准很高，尤其注重卫生巾的安全。

作为质检品控“把关人”，中轻纸品检验认证有限公司（国家纸张质量检验检测中心）质管部李萍告诉记者，“卫生巾在上市前，都要进行国标的17项项目检验，确认每一项指标都合格才能上市。这17项检验指标涵盖了全长偏差、吸收速度、pH值、荧光剂等13项理化检验项目和4项微生物检验。”

“除此之外，从芯体检测、复合检测，到外切成型检测、包覆检测，从人工监控抽样检查到全自动化、智能化的达标检测，条卫生巾生产线经过影像系统、人工监测系统和智能检测系统的三重系统的层层筛查，才能将一片‘过关’的卫生巾送到消费者面前。”赵银环说。

此前，有短视频平台测评博主，采用灯光照射卫生巾的方式，指出被照射的卫生巾颜色发黄，由此得出结论——卫生巾的生产质量不达标。

对此，李萍解释道，“这种现象主要是与绒毛浆材料特性和光源特性有关。绒毛浆中的木质纤维对黄光的吸收率低，而日常使用的白色LED灯主要光源中也有黄光，进一步增强了黄色的视觉效果。”

“只要是正规工厂生产同时通过专业检测合格后的产品，大家其实不需要过度担心。”李萍告诉记者，在日常选购卫生巾时在正规购买渠道，检查包装信息是否完整，不要购买“三无”产品，选择购买一款合格的、适合自己的卫生巾。

“从研发到生产，从材料到检测，我们就一个初心，把国产卫生巾做好，让大家提到国货时，能觉得是靠谱的，是专业、有品质、懂消费者需求的，这就是我们一直坚持的目标。”倍舒特工厂品控部员工邓再哲说。

(责编：郝帅、高雷)
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