人民网记者 车柯蒙 王天乐 乔雪峰

“中国游”有多火？近年来，在TikTok、Instagram等平台，#ChinaTravel#、#Made in China#等相关话题持续火爆。相关平台数据显示，我国入境游客流体量持续扩大，今年“五一”入境游订单量同比增长173%。

面对《记者去哪儿》栏目的镜头，来自欧洲的游客点赞了我国的入境免签便利政策；也有外籍游客迫不及待要带着家人品尝饺子；不少游客惊叹于长城的壮观，也有不少游客提到憨态可掬的大熊猫。

首都机场航空业务部航空发展业务经理孔欣告诉《记者去哪儿》栏目，今年1至4月，首都机场累计旅客吞吐量2246万人次，同比增长3%。恢复至2019年同期的97%。其中，国际及地区持续恢复，旅客量526万人次，同比增长19%。

值得注意的是，随着“中国游”爆火的还有“中国购”。

2019年10月1日，北京率先试点离境退税“即买即退”服务，让境外旅客在指定商场购物时可即时办理退税。近期，这一政策在全国推广。为进一步优化离境退税政策，扩大入境消费，商务部等6部门联合出台一系列离境退税新政：起退点降至200元，让更多“小额度、高频次”购物也能享受退税优惠；现金退税限额提高至2万元，支付方式更加灵活……

“离境退税商店在扩围扩品过程中一方面降低退税购物门槛，也让更多客单价较低的特产店、纪念品店、礼品店等加入退税商店；另外一方面提升退税商品的供给水平，增加老字号产品、非遗产品、等中国特色优质产品的供应。”国家税务总局北京市税务局第二税务分局调查评估一科科长邢湉表示。

记者了解到，一季度，北京市离境退税延续高增长态势，累计开具离境退税申请单同比增长128%；离境退税商品销售额同比增长108%；办理退税额同比增长76%。

“我买了衣服和包，来中国旅行，还要买一些名创优品的小礼物带给朋友们。”在汉光百货退税柜台，一名来自马来西亚的游客正在办理退税手续，出示购物发票、护照、签字……几句对话之后，手续已经办妥。

“过境免签政策落地后，来商场的外国顾客明显增多，现在每天能办几单到十几单退税业务。”据汉光百货客服部员工黄娟介绍，化妆品、服装、手机和小家电收到外国消费者喜爱。

在前门大街，来自俄罗斯的旅客选购了中国产的银质茶杯；还有不少境外旅客则购买了中国的茶叶。“我买了中国的丝巾，准备带回去送给亲朋好友。”在首都机场，一位来自德国的旅客告诉《记者去哪儿》栏目。

当前，各地因地制宜推出便利化举措，进一步释放入境游消费潜力。“今年以来，首都机场联合航空公司持续拓展国际航线网络，并推出入境游产品，让境外旅游以半天‘多倍速’的方式体验中国魅力。”孔欣表示。

从“中国游”到“中国购”，中华文化、中国美食、中国制造正凭实力圈粉。（实习生潘禹、徐可对本文亦有贡献）

(责编：郝帅、高雷)

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