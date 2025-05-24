人民网郑州5月24日电 （记者王震）24日，“人民网×豫资控股集团数据智能合作伙伴会”在河南省郑州市召开。会上，“深言未来”智能政务一体机正式发布。与会专家、企业代表齐聚一堂，共同探讨数智时代下如何积极拥抱人工智能发展机遇，有效推动产业升级跃迁。

图为人民网×豫资控股集团数据智能合作伙伴会现场。

会上，河南省人民政府国有资产监督管理委员会党委委员、副主任李海峰表示，作为全国重要的经济大省、工业大省和人口大省，河南拥有海量的数据资源、丰富的应用场景、广阔的市场空间，为发展人工智能产业奠定了坚实基础。2024年省政府国资委已启动人工智能+行动试点工作，推动工业、农业、文旅、航空、交通、地质6个领域先行先试。2025年，继续坚持将新一代人工智能作为科技竞争战略抓手，推进省管企业加快成为新型基础设施建设者、智算资源的供给者、应用场景的转化者、产业生态的培育者和治理模式的引领者，助力传统产业升级、新兴产业壮大、未来产业培育。

图为河南省人民政府国有资产监督管理委员会党委委员、副主任李海峰。

豫资控股集团党委书记、董事长秦建斌表示，作为重点支持科技创新和战略性新兴产业的省属国有资本运营公司，豫资控股高度重视数字化转型和人工智能发展，通过建立健全数据标准体系，构建数据安全保障机制，打通数据流动通道，正在让数据成为智能决策的有力支撑和价值创造的重要源泉；以DeepSeek为基础，构建了豫见大模型，在智慧办公、科研范式变革、智慧医疗等应用场景已初具成果。未来，将面向行业龙头及合作伙伴开放应用场景，探索新型合作模式，合力打造人工智能生态矩阵，赋能千行百业。

图为豫资控股集团党委书记、董事长秦建斌。

来自超聚变董事、公共及政府事务总裁李翔宇，百度基础技术体系产品委员会主席、百度AI技术生态副总经理周奇, 海光信息信创技术委员会委员、生态技术负责人蔡亮分别围绕“智启新程 共建数智生态”“深度学习+大模型 塑造新质生产力，加速产业智能化升级”“全‘芯’赋能全国产AI生态体系”进行分享发言。

会议期间，人民网与豫资控股集团举行了数据智能合作伙伴签约仪式。作为我国最早布局人工智能的媒体机构之一，人民网依托“传播内容认知全国重点实验室”，先后研发了人民智媒大模型、“写易”智能创作引擎等核心技术和产品，并发布“数据智能伙伴计划”，旨在构建一个资源共享、协同合作、互利共赢的生态平台。人民网将依托“数据智能合作框架”，通过融合基础大模型、智能体平台、特色模型工具、数据资源、算力设施以及智能硬件交互入口等多种前沿技术与特色资源，为豫资控股集团的数字化和智能化转型提供一站式解决方案。

作为双方“央地联动”落实国家人工智能战略的首个成果，人民网全资子公司人民创投与豫资控股集团旗下中豫产投集团合作推出的“深言未来”智能政务一体机正式发布。中豫产投集团董事长陈博介绍，该智能政务一体机，从芯片层到应用层全面国产化打造，并通过本地化部署实现安全可控，从而满足各级党政机关、国企事业单位、科研院所等信创环境要求，有力推动政务智能化迈向新阶段。

图为“深言未来”智能政务一体机发布现场。

人民创投正式推出“人民创力加速营”项目，按照“创新营”和“创业营”两个方向，面向社会各界开展广泛深入的合作。人民创投执行董事赵秀梅介绍，创新营将聚焦科研人员及高校学生群体，助力高校科技成果转化及人才培养和创业就业工作；创业营将面向全国征集科技创新领域的创业企业，并提供需求对接、理论及实战培训，长期陪伴企业成长。同时，加速营项目也将与各地政府及链主企业开展深度合作，助力地方经济和企业高质量发展。

活动还聚焦人工智能产业合作、协同发展举行了系列签约仪式。人民创投与京东科技举行了合作伙伴签约仪式，双方将积极围绕人工智能方向展开多层次、多方位的深入探讨与合作；豫资控股集团举行了产业协同伙伴、应用场景伙伴签约仪式，将携手行业内合作伙伴深度聚焦“人工智能+”展开多维度的深度合作。

(责编：王震、章斐然)

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