人民网记者 栗翘楚

区域是国家资源配置、产业布局和经济活动的重要空间载体，大国经略发展格局的主要依托。我国幅员辽阔，人口众多，各地区自然资源禀赋差异之大在世界上少有，发展基础也存在差别，统筹区域发展从来都是一个重大问题，而区域协同是区域经济繁荣发展的必然要求。

国务院发展研究中心发展战略和区域经济研究部原部长侯永志做客人民日报“高质量发展故事汇”栏目时表示，我国经济由高速增长阶段转向高质量发展阶段，对区域协调发展提出了新要求。区域协调发展不能简单理解为要求各地区在经济发展上达到同一水平，而是要根据地区条件和比较优势，走合理分工、优势互补、高质量发展的路子。

中央与地方共绘区域协调发展蓝图

“换一个城市工作生活，待遇能不能持平？孩子上学怎么办？医疗资源跟得上吗……”这些老百姓普遍关注的“跨省民生问题”，如何破解？

“决定离开北京前，亲朋好友都劝我要慎重，说到了雄安，可能就享受不到首都的待遇了。到了雄安新区之后，发现很快社保就可以无缝对接了，公积金也很快实现了异地互认。从原来的跨省上班变成了同城生活，家庭和工作都能兼顾得到，感觉很不错。”“跨省上班”变成“同城生活”，这是中国移动雄安信息通信科技有限公司产品经理宋法志的真实感受。

雄安新区改革发展局副局长刘佳表示：“在京津冀协同推进雄安新区建设的过程中，我们也把民生保障作为规划同步设计的‘标配工程’。在中央指导下，京津冀三地通过跨区域政策衔接、服务共享和资源调配，确保疏解单位和人员能够‘拎包入住’雄安新区，‘来得了、留得住、过得好’。一份份与京津冀区域协同发展紧密关联的文件接续出台，让越来越多的‘宋法志’坚定了跨地‘扎根’的决心。”

侯永志表示，单个区域想要实现高质量发展，就必须把握好中央和地方的关系，在承接重大区域战略的同时，打破“一亩三分地”意识，强化“全国一盘棋”思想，找准本地在国家区域协调发展战略和重大区域战略中的定位和使命，主动服务和融入国家发展大局。各大区域齐头并进，才能让区域发展更加平衡、更加协调，让国内大循环的空间更广阔、高质量发展的成色更足。

各区域优势互补提升产业效能

水系、山脉是生物繁衍生息的生态廊道，不受行政区划所限，需要相邻省份携手保护。

马鞍山渔业行政执法支队队员程伟表示：“我们这些江边上长大的人，对长江有着别样的感情。从小父亲就告诉我，江边的一草一木，江里的一鱼一虾，都是这条母亲河给我们的礼物。守护好长江，是长辈们在我心中种下的种子。”

如何打破区域界限，共同推动长江江豚全生命周期联动保护呢？2022年10月24日，马鞍山市与江苏省南京市和镇江市协同制定了《关于加强长江江豚保护的决定》。

“带着保护江豚和生态文明建设的共同目标，我们三市紧密联合，渔业执法部门也从原先的兄弟单位，转变成了一家人。如今，长江马鞍山段的鱼类规模、资源密度分别是禁渔前的1.5倍和2倍，江豚等稀有水生生物也频频现身。”在程伟看来，区域协调发展的内核，不仅是经济数据的互联互通，更是生态命脉的联治共保；守护江豚的“微笑”，不仅是守护长江的底色，更是守护区域高质量发展的未来。

“在区域协调发展中，‘合作’是发挥各区域比较优势的前提。”侯永志表示，2024年中央经济工作会议提出，要“深化东、中、西、东北地区产业协作，大力发展海洋经济和湾区经济”。为实现东西互济、南北协同、陆海统筹，相关地区和部门应着力破解深层次体制机制障碍，促进跨区域资源配置更加畅通，以在优势互补中不断增强区域发展的协调性、平衡性。

增长极外溢持续缩小区域内经济落差

一边是寸土寸金的深圳，增量用地日益稀缺；一边是亟待发展的粤东汕尾，土地开发潜力巨大。相距百余公里，协调发展如何破题？

“我们的回答是：探索发展飞地经济模式——将汕尾土地资源优势与深圳优质的产业、技术、人才、市场等结合起来，在大工业领域分工合作，互利共赢。”深圳市深汕特别合作区党工委书记吴曲波表示，沿着通港大道，一条新能源汽车产业的“黄金走廊”已然成型，近30家上下游企业“串珠成链”，形成了千亿级的新能源汽车产业集群。

产业蓬勃兴起，也带来人气与活力。合作区实际管理人口从最初不足6万，到2024年已近14万，翻了一番多。从2018年到2024年，合作区的发展“一年一个台阶”，地区生产总值从38.95亿元增长至242.15亿元，年均增长35.6%。

侯永志表示，“飞地经济”是推进区域经济协调发展的一种重要的经济合作方式。在实践中，它起到了减小区域经济落差、实现区域之间优势互补的积极作用。当前，“飞地经济”的实践在我国不断展开，也呈现一种“百花竞放”的状态，这种以政府合作为牵引进行的产业“打包”式转移方式不仅促进了经济的发展，还提高了地方政府的治理能力，形成了现代化建设的合力。

“如今，深圳外溢产能找到了更广阔的发展空间，汕尾临近深汕的大片区域，也承接起新能源汽车等上下游产业链，产业升级步伐进一步加快。曾经落后的‘农渔四镇’、粤东的‘经济洼地’，已成长为现代化滨海新区、产业新城、田园都市，成为深圳都市圈一个新的战略增长极。”吴曲波说。

政企携手实现市场互联与资源共享

2022年，国家批复宁夏回族自治区作为“东数西算”的重要节点。

为什么是宁夏？

中国联通中卫云数据中心总经理朱赟表示，宁夏地处中国陆地版图的几何中心，东连市场、西靠资源，距离各大城市都在2000公里以内，是光纤网络覆盖全国的最佳路径选择。年平均气温8.8℃，全年环境优良天数达280天以上，非常适宜建设全自然风冷数据中心。能源储备充足，煤炭、风能、太阳能等多种能源富集互补，电力供给充足稳定、价格优惠，数据中心到用户侧的电价不高于0.36元/千瓦时。

朱赟表示，数字化与智能化已覆盖社会生活的方方面面，算力在生产生活中的作用更加举足轻重。在中卫这片曾被视作“数字荒漠”的土地上，一串串绿色数据正化成纽带，带动各区域产业蓬勃发展。

“在经济发展中，政府与企业是具有不同功能、又相互作用的两个主体。如果说政府是政策舵手、营商环境的设计师，更是服务担当者，那么企业则是把资源转化为生产力的实干家。在处理两者关系时，需要把握这样一种平衡，政府有为不越位，企业创新守底线。可以看到，在构建统一大市场过程中，为了实现市场的互联互通和资源共享，政府与企业之间的合作模式正不断丰富。”侯永志说。

侯永志表示，区域协调发展的最终目标是实现各地区共同富裕，推动发达地区率先实现现代化，进而带动欠发达地区实现现代化，这是推进中国式现代化在区域协调发展方面提出的具体要求。在新征程上促进区域协调发展，一方面，要促进区域重大战略之间的有效衔接、有机融合、互通联动，同时吸引全球优质资源要素参与国内国际双循环；另一方面，要以广大人民群众的根本利益为出发点和落脚点，在发展思路上要由比较注重追求“经济的繁荣”转变为更加注重追求“人民的幸福”，以生活为导向、以生态为底色、以发展为基础，持续提升居民生活水平和品质，满足人民对美好生活的需要。

(责编：郭思邈、章斐然)