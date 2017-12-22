绿色矿业发展战略联盟在京成立

人民网北京12月22日电 （王子侯）为全面贯彻落实国土部、财政部、环保部等六部委《关于加快建设绿色矿山的实施意见》，切实加强矿业领域生态文明建设，促进矿业发展方式转变与绿色发展。日前，绿色矿业发展战略联盟（以下简称“联盟”）在京成立。联盟将本着互鉴互学、协调服务、合作共赢的原则，整合国内行业资源，发挥企业联合优势，构建绿色勘查、绿色矿山建设的高效服务平台。

根据《绿色矿业发展战略联盟章程》的规定，联盟的主要职能为：宣传绿色矿业建设政策法规；推进绿色矿业标准的建设与实践；拓展绿色矿业建设的科技支撑；争取金融对绿色矿业建设的支持；提供规划、科技、金融、信息等方面的专业咨询、技术服务和业务培训；开展绿色矿业建设经验交流。

中国矿业联合会会长、党委书记彭齐鸣当选联盟第一届理事会理事长。彭齐鸣表示，未来，联盟将以标准建设为抓手，全面推进绿色矿山建设，制订并发布绿色矿山建设团体标准，为绿色矿山建设的法制化、规范化作出贡献。联盟还将专门成立专家顾问团队，充分调动各方力量，为矿山企业提供及时有效专业咨询、技术服务和业务培训，共同为矿业的绿色可持续发展出谋划策。

“联盟成员要充分认识到自己责任，积极参与联盟活动，真正发挥作用。”彭齐鸣指出，要充分利用好绿色矿业发展战略联盟这个平台，积极宣传国家有关方针政策，鼓励更多矿业企业、地方政府、有关政府管理部门等积极参与绿色矿山建设工作

国土资源部总规划师李永杰在联盟成立大会上表示，构建绿色矿业发展新格局，重点要以企业为主体全面推进绿色矿山建设，在“点”上开花；以行业为主体推进全产业链绿色发展，在“线”上连通；政府规划推动建设绿色矿业发展示范区，在“面”上连片。“希望联盟能搭建绿色矿业的合作与促进平台，充分发挥聚集领域内中坚力量及相关机构，服务企业，支撑政府决策，推进绿色矿业发展的作用。” 李永杰说。

据悉，联盟由中国矿业联合会联合行业协会、矿业企业、地勘单位、科研院所以及第三方服务机构等61家单位共同发起成立。全国人大环境与资源保护委员会、全国政协人口资源环境委员会、国土资源部等有关司局领导，相关行业联盟、行业协会、专家学者、联盟成员代表，200余人出席参加了联盟成立大会。

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