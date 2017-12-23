中国企业研发投资强劲 重点投向数字技术领域

近日，欧盟委员会公布了最新一期全球企业研发投资排行榜报告。根据该报告，中国企业2016年研发投资表现最为强劲，与上一年度相比增幅高达18.8%，远远超过了5.8%的世界平均水平。

欧盟此次选取了全球2016年研发投资金额最高的2500家企业作为调查样本。欧盟认为，第四次工业革命将信息通信技术与传统工业结合在一起，了解并掌握信息通信相关技术对推进“工业4.0”将起到至关重要的作用。

“面对庞大的数字经济市场，中国企业大约八成的研发投入是与数字技术相关联的，特别是对信息通信技术领域的投入。”报告指出，在前100位的排名中，共有7家中国企业。其中，华为公司以104亿欧元的研发投入超过苹果公司位列第六，阿里巴巴集团则以23.3亿欧元排在第五十八位。中国绝大多数专利集中于高速网络、移动通信以及安全和大容量信息分析等领域。

另据世界知识产权组织发布的最新一期《世界知识产权指标》报告，2016年，中国受理的专利申请量超过了美国、日本、韩国和欧洲专利局的总和。“中国正在逐步成为全球创新和品牌方面的一个引领者”，该组织总干事弗朗西斯·高锐表示，亚洲在全球专利申请总量中的份额从2006年的49.7%增长为2016年的64.6%，这主要是受中国申请量的强劲增长驱动。

比利时智库布吕格尔经济研究所高级研究员索特·达瓦兹对记者表示，中国企业正在以积极的姿态参与全球研发投资。“欧盟委员会在排行榜中着重将中国这个新兴经济体与欧盟、美国、日本等传统发达经济体并列比较，这本身就表明了中国对全球研发投资的重要性。”索特·达瓦兹相信，随着中国政府创新驱动发展战略的不断落实以及创新型国家建设的持续推进，未来的全球企业研发投资排行榜中将会出现越来越多中国企业的名字。

（本报布鲁塞尔12月22日电）

《 人民日报 》（ 2017年12月23日 03 版）

(责编：李栋、赵爽)