巾帼不想让须眉 海归女性创业如何抓住新机遇？

郭静在论坛中呼吁，要积极推动海归女性创新创业，打造中国在国际舞台上的新名片。

万宇宣美公关顾问北京有限公司创始人吴恰也在会上分享了自己作为“理科女”投身公关行业的创业路。她认为，女性在公关行业可以发挥独有的优势。

在会议上，维制国际商务咨询有限公司CEO元晓帅从自身角度出发，讲述作为一个女性管理者应该更加果断，不断挑战自己。

赵雪伴随着她最爱的音乐讲述自己的创业故事。

12月17日，由欧美同学会妇女委员会主办的“首届海归女性创业论坛”在北京举行。

此次论坛吸引了100多名来自各行各业的海归及留学人员前来参与。虽然他们大部分人在此之前并不相识，但在活动中，他们积极交流、分享经验，畅谈新时代背景下海归女性创业者的机遇和挑战。

12月17日下午2时，创业论坛正式开始。会场内聚集了来自各行各业的100多名海归，大家安静、专心地听取经验、分享感悟。

全国妇联执委、欧美同学会妇女委员会主任端木美当天上午才从上海回到北京，她讲道：“我在创业、经营方面完全是个门外汉，来到这里并不仅是为了主持这个论坛，更多的是为了向大家学习。我们欧美同学会里卧虎藏龙，有很多优秀海归女性。希望大家今后多多交流、互相指导。妇女委员会也会成为你们的坚实后盾。”

随着国家经济的发展，海归施展才华的空间越来越大，不少海归女性加入创业者行列，迫切需要更多平台的支持。北京市社会科学院妇女研究中心主任、研究员冮树革表示，此次论坛的召开恰逢其时。“海归女性创业者有着极高的职业诉求，正在以‘她智慧’推动‘她经济’、展现‘她力量’，这是经济社会转型和大众创业时代背景下的新机会。为海归女性创业搭建平台、做好服务，是现阶段的重要任务之一。”

优秀海归女性创业代表、中创资本董事总经理赵雪的出场吸引了大家的目光。“以前，女性常常被认为是弱势群体。现在，女性早已撑起半边天，甚至做得更好。”谈起自己的创业经历，赵雪说：“女性创业犹如‘破茧成蝶’，经过蜕变才能重塑自我、证明自己，形成新的格局。”

星河互联集团有限公司国际部总经理郭静也是一名出色的海归女性。回忆自己在金融领域十几年的职场生涯，她认为，在工作中能力才是关键。“我的老板曾对我说，‘你的这个职位本来是要留给男性的，可是因为你太优秀了，才决定让你来接手这个工作。’我的合伙人在决定和我共事的时候，首先关注的是我手里有多少钱、他们多久才能得到回报，并不会因为我的女性身份而犹豫不决。”郭静说。

随后，郭静用数据有力地证明了当代中国女性的能力：“在中国，创业公司中任高管职位的女性占63%，位居世界第一。中国女性创业家的比例领先全球。时代在召唤海归女性发光发热，在此我也呼吁让中国海归女性创新创业的成绩走向世界，打造一张中国在国际舞台上的新名片。”郭静的一席话，获得了在座所有人的支持与肯定。

11名海归女性创业代表分享了她们的经历后，全国妇联发展部部长杜芮总结了举办这次论坛的意义。她认为，论坛为海归女性搭建学习交流的平台，促进海归女性分享成功经验，充分体现了新时代背景下海归女性的担当和责任。

欧美同学会秘书长王丕君在总结时表示，习近平总书记在中共十九大报告中为留学人员创新创业规划出了广阔的空间。首届海归女性创业论坛抓住了当下女海归的切实需求，欧美同学会将加大力度支持妇女委员会发挥作用，为女性海归创新创业提供更多的机会、更好的服务。

(责编：李栋、赵爽)