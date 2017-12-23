审计署：2017年审计整改效果好 积极建立健全长效机制

人民网北京12月23日电（记者 李楠桦）记者从国家审计署获悉，审计署审计长胡泽君向十二届全国人大常委会第三十一次会议作了《国务院关于2016年度中央预算执行和其他财政收支审计查出问题整改情况的报告》，审计署政策研究室有关负责人指出，至今年10月底，整改问题金额达到4872.5亿元，能够按金额计量的问题整改率达到了95%，且相关整改工作仍在持续深化。在整改具体问题的同时，相关部门和单位还举一反三，认真查找管理漏洞和薄弱环节，加强制度建设和规范管理，制定完善各项制度2476项，同时强化结果运用，将审计结果及整改情况纳入干部奖惩、考核等内容，共处理处分8123人次。

2017年审计整改效果好

2017年是全面深化改革向纵深推进的关键一年，国家政治经济生活中发生了很多影响深远的大事，今年审计查出问题的整改工作有四个特点：一是党中央、国务院高度重视；二是跟踪督促检查力度大；三是整改责任落实到位；四是整改效果好。

比如，在扶贫资金整改情况方面，数据显示，截至10月底，各地通过追回、盘活或避免损失等方式整改32.68亿元，有970人被追责问责，93%的问题得到整改。被审计的各县共剔除和清退不符合建档立卡贫困人口10.18万人，重新识别补录贫困人口9.51万人，完善建档立卡数据信息21.68万人，从2018年起实现贫困识别常态化管理。已按规定向符合条件的贫困家庭发放补助或退还资金4.01亿元，收回违规使用的贷款及贴息补助等2.52亿元；各地共推动精准扶贫政策落实316项，细化或完善制度324项。

胡泽君表示，一些地方建立了扶贫对象收入财产与公安、民政、工商、税务等部门大数据比对机制，切实提高贫困对象识别精准度。同时，相关地方扶贫部门加强与教育、金融、卫生等部门和单位的信息共享，积极筹措补助资金，落实财政风险补偿与担保机制等。

在金融审计整改情况方面，8家重点商业银行严格执行涉农及扶贫金融服务倾斜政策，切实加大“三农”支持力度；认真落实银监会关于做好2017年小微企业金融服务工作等要求，制定完善相关配套制度文件，优化续贷业务办理流程；建立普惠金融事业部，调整内部考核机制，进一步提升小微和涉农业务金融服务效率。据统计，截至10月底，8家重点商业银行已整改问题金额175.37亿元，处理处分73人次，制定完善制度43项。

审计署政策研究室有关负责人指出，关于具体问题的整改情况，归纳起来主要有这么几个方面：

一是资金使用绩效大大提高。如中央财政减少了一般性支出和对竞争性领域的支持，在预算安排中充分考虑结转结余情况，减少资金安排交叉重叠等。对闲置的扶贫、保障性安居工程、节能环保等专项资金，各地通过收回资金、完善审批制度、加快拨付等方式统筹盘活使用。

二是涉及民生的问题得到优先、重点整改。各地、各单位把人民群众关心的、与群众利益直接相关问题的整改放在重要位置，把群众满意不满意作为整改工作的衡量标准。如在扶贫领域，各地不断夯实基础工作，在精准识别、信息共享、风险补偿、利益联结、基层监管等方面取得很大成效。在医保、保障性安居工程等方面也取得积极成效。

三是有效推动重大改革措施和重大项目落实落地。各地各部门按要求取消下放相关审批认证事项等，促进“放管服”改革措施落地落实；完善营改增配套措施，健全涉企收费管理机制，提升小微企业和涉农业务金融服务效率，使减税降费等政策优惠切实转化为经济效益。大多数项目得以开工或加快进度。

四是国有资产资源管理更加严格规范。相关中央企业按照要求，认真整改业绩不实等问题，多措并举化解企业境内外投资经营风险；对自然资源资产管理方面出现的问题，各地也通过收回用地、完善手续等方式积极推进整改。

五是相关领域风险得到有效管控。财政部门强化对地方政府债务的风险评估、预警和应急处置，作了大量工作；相关地方认真整改审计指出的政府债务问题，建立领导机构、化解违规举债等。金融机构对信贷发放和资产管理中存在的问题进行了自查，有效管控风险。此外，在每个专项整改情况中，均对相关责任人员的处理处分情况进行了说明；同时，对审计移送的涉嫌违纪违法的事项，有关部门正在调查处理，最终问责力度将更大。

审计署积极建立健全长效机制

整改报告指出，各地方、部门和单位按照党中央、国务院决策部署，深入研究分析审计揭示的体制机制问题，着力建立健全长效机制。截至目前，有关方面共制定出台、修订完善规章制度2476项，涵盖审计查出问题涉及的各个领域。

审计署政策研究室有关负责人指出，党中央、国务院多次强调，审计的最终目的在于推动完善制度、深化改革。这些年来，审计机关严格落实中央有关部署要求，始终坚持揭示问题和促进完善制度并重，将审计发挥作用的落脚点放在推动完善制度和深化改革上。今年整改报告的第二、第三部分，分别对具体问题整改情况和长效机制建立情况进行反映，既是落实党中央、国务院、全国人大的要求，也是审计监督的目的所在。

关于长效机制建立情况，报告从5个部分、17个方面进行了分类反映。综合起来，主要集中在以下方面：

一是健全相关改革配套措施的长效机制。如中央与地方财政事权和支出责任划分改革、财税体制改革、营改增、预算管理改革、“放管服”改革等，这些都涉及较长一段时期内的改革目标，出台这些制度有利于改革深化。

二是健全相关领域和行业发展的长效机制。在扶贫考核、医保、住房保障、粮食收储、政府性基金和经营服务性收费等方面，有关主管部门出台一系列制度，促进相关工作的制度化、规范化、精细化。

三是健全部门间协作配合的长效机制。当前经济社会各领域深度融合，很多工作不是一两个部门就能管好的，今年在跨部门、跨区域管理方面下了很大功夫，为此报告中单独列示了一个方面。除此之外，如规范地方政府举债融资行为和扶贫资金管理办法，都是由6个部门联合发文；企业境外投资经营、商业银行不良贷款处理、风险联防联控等也都涉及多个部门。相关部门在职权范围内各司其职、通力协作，这些机制、制度正是合作成果的重要体现。

四是健全审计查出问题整改的长效机制。今年国务院扶贫办和国资委专门印发通知，要求相关地方和企业加大审计发现问题的整改力度，督促认真及时落实整改要求。审计署还按照国务院部署，研究起草了关于建立健全审计发现问题整改长效机制的若干意见，目前已征求了27个部门的意见建议，下一步将按要求做好后续工作。

当提及审计机关在推进整改制度化方面还将采取哪些举措时，该负责人进一步指出，一是始终坚持依法审计、文明审计，确保审计质量。进一步严格规范审计行为，严格按法定程序、在法定职权范围内开展审计工作。进一步提高审计人员专业素养、专业水平和专业操守，不断增强审计的权威性和公信力。

二是始终坚持客观求实、审慎包容。按照“三个区分开来”的要求，坚持历史全面客观看待问题，特别是改革发展中出现的新情况新问题，更加注重保护新业态、新产业和新模式，注重从推动新生事物蓬勃健康发展的角度反映问题、提出建议。

三是推动审计结果运用。进一步强化对审计成果的整合挖掘，加强与纪检、司法、主管部门等协作配合，促进加大追责问责力度，推动加强管理、完善制度、深化改革。加大审计结果公告力度，督促相关地方、部门和单位主动整改问题、主动报告情况、主动公开结果。四是积极推进整改长效机制建设。按要求做好建立健全审计发现问题整改长效机制的后续工作。同时，在推进审计相关改革过程中，将促进审计查出问题的整改工作作为一项重要课题研究部署。

(责编：李楠桦、仝宗莉)