从"中国制造"到"中国品牌":差异化竞争是重要路径

人民网北京12月23日电 （记者李彤）从中国制造转向中国创造，由制造大国跨向制造强国，这对我国经济转型尤为重要，其中品牌的塑造是关键一环。有业界人士表示，在日益丰富的产品种类满足消费者“裕”的需求后，如何提高产品质量、培育品牌美誉度，考验着行业发展的智慧。

正在上映的电影《芳华》，影片中一群青年男女打开用报纸层层包裹的随身听，那个时代物品显得十分珍贵。随后的三十多年时间里，中国经济快速发展，陈列架上的商品琳琅满目，再难见到电影中曾经物品稀缺的场景。

然而，当产品不仅为满足“裕”的需求，而是转向品质提升，怎样才能站稳风口、赢得市场机遇，成为企业亟待解决的问题。为了“取悦”消费者，部分企业选择低价竞争；也有企业贴牌加工转外销，产品在国内很难卖上价格。

“事实上，低价是对企业利润极大的伤害，令其艰难生存。消费者看似买到了便宜产品，但用廉价材料生产的不合格品最终伤害的还是消费者。如此恶性循环，最终导致企业与消费者两败俱伤。”君智咨询董事长谢伟山说。

如何赢得竞争，这不仅是中国企业面临的困惑，更是世界难题。哈佛大学商学研究院教授迈克尔?波特曾提出，“企业战略要与众不同，唯有建立可持续的差异化，才能赢得竞争”。如何避免产品需求、产品品类、接触轨迹等，被竞争对手复制抄袭、同质化拼价格，品牌的定位尤为重要。

有专家表示，进入新时代，我国社会主要矛盾已经转化为人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾。人民日益增长的美好生活需要，一定程度上包括对品牌的需要。

“品牌是竞争的基本单位，绝非工商局拿到的符号，品牌是顾客对你的感觉，赢得商战是让品牌深入人心，赢得千千万万消费者的选择力量。”谢伟山表示，这需要指明方向，更要画出路径。

从品牌咨询层面，他认为，首先要确立竞争策略，针对竞争对手的弱点探寻新模式，将发现市场机会的过程细分为企业访谈、市场调研等多个模块；其次要抢占竞争机会，拟定和执行一系列对应的运营举措，让品牌成为顾客的优先选择；第三要驾驭竞争格局，锁定竞争机会后要“料敌在先”，预先规划竞争演变方向，在市场竞争中占得先机。

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