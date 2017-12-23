审计署：部分央企业绩不实 处理处分149人次

人民网北京12月23日电（记者 李楠桦）记者从审计署获悉，审计署审计长胡泽君向十二届全国人大常委会第三十一次会议作了《国务院关于2016年度中央预算执行和其他财政收支审计查出问题整改情况的报告》（以下简称《报告》），针对部分中央企业业绩不实的问题，胡泽君表示，截至10月底，已调整账目报表1790.88亿元，清退追回违规资金3159.82万元，处理处分149人次，完善规章制度75项。
《报告》显示，国务院国资委将问题分类梳理，建立分工督导机制；要求企业层层落实整改责任，按照制度未完善、资金未追回、责任未落实的“三个不放过”原则，切实抓好整改，对问题性质严重的严肃问责。相关企业坚持边审计、边整改，在全国人大常委会听取审计工作报告当天即向社会公告了整改结果。截至10月底，对业绩不实问题，相关中央企业采取调整账目报表、中止违规业务、追究责任、清退追回资金等措施整改完毕，其中：已调整账目报表1790.88亿元，清退追回违规资金3159.82万元，处理处分149人次，完善规章制度75项。
胡泽君指出，关于部分企业投资经营风险管控比较薄弱的问题。对境内业务风险问题，相关企业通过采取诉讼清收、追究责任、完善制度等方式，已整改问题金额581.66亿元；对境外业务风险问题，已整改问题金额371.6亿元。此外，对超标准办会、购车、高档消费等问题，相关企业已整改5.07亿元。同时，共处理处分652人次，建立健全相关制度341项。通过整改，共挽回损失12.74亿元。
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