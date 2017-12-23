审计署：剔除清退10万余不符合建档立卡贫困人口

人民网北京12月23日电 审计署今日公布《国务院关于2016年度中央预算执行和其他财政收支审计查出问题整改情况的报告》。

《报告》披露了扶贫资金审计查出问题的整改情况。截至今年10月底，各地通过追回、盘活或避免损失等方式整改32.68亿元，有970人被追责问责，93%的问题得到整改。

1．关于有些地方精准识别等基础工作还不够扎实的问题。被审计的各县共剔除和清退不符合建档立卡贫困人口10.18万人，重新识别补录贫困人口9.51万人，完善建档立卡数据信息21.68万人，从2018年起实现贫困识别常态化管理。一些地方建立了扶贫对象收入财产与公安、民政、工商、税务等部门大数据比对机制，切实提高贫困对象识别精准度。同时，相关地方扶贫部门加强与教育、金融、卫生等部门和单位的信息共享，积极筹措补助资金，落实财政风险补偿与担保机制等，已按规定向符合条件的贫困家庭发放补助或退还资金4.01亿元，收回违规使用的贷款及贴息补助等2.52亿元；各地共推动精准扶贫政策落实316项，细化或完善制度324项。

2．关于有的地方存在追求短期效应倾向的问题。对项目建成后改作他用或废弃涉及的1.41亿元扶贫资金，相关地方通过追回资金、责成修补、落实后期管护责任等方式已全部整改。对“垒大户”、“造盆景”、搞简单“平均主义”等问题，相关地方通过追回或补发资金、完善与贫困对象利益联结机制、拓宽精准帮扶渠道等方式，已整改1.88亿元；对“被提前脱贫”人口逐一核查，将不符合政策要求的脱贫人口重新纳入贫困人口或给予财政补助，规范脱贫退出公示公开。同时，国务院扶贫办多次部署开展建档立卡“回头看”等工作，着力解决扶贫工作中的形式主义等问题。财政部会同农业部、国务院扶贫办印发《关于做好财政支农资金支持资产收益扶贫工作的通知》（财农〔2017〕52号），要求各地创新资产收益扶贫机制，通过“保底收益+按股分红”等模式，切实完善产业扶贫项目与贫困对象的利益联结机制，防止“泛福利化”和“平均主义”。

3．关于基层扶贫资金统筹和监管还未完全到位的问题。对财政涉农资金统筹整合试点推进慢的问题，财政部、国务院扶贫办印发了《关于做好2017年贫困县涉农资金整合试点工作的通知》（财农〔2017〕4号），对2016年整合试点工作进行了分类排序和通报，指导和督促各地加快推进，同时还联合组织开展了2017年贫困县涉农资金整合专项督查工作。相关地方将社会帮扶资金纳入财政统一管理统筹使用，通过约谈通报、召开项目调度会等措施，已统筹盘活19.8亿元。对资金日常监管还不严格的问题，相关地方已追回被骗取套取、截留挪用资金1.95亿元，并通过加强项目后续管理、完善资金审批手续等方式整改1.11亿元，追责问责412人次。对阳光化管理要求未能有效落实的问题，相关地方通过网站、村务公开栏、公示公告牌等方式，对项目安排全过程进行公示公告。

(责编：李楠桦、白宇)