审计署整改药价和收费不合理：处理处分505人次

人民网北京12月23日电 审计署今日公布《国务院关于2016年度中央预算执行和其他财政收支审计查出问题整改情况的报告》。

《报告》披露了全国医疗保险基金审计查出问题的整改情况。

截至今年10月底，相关地方通过补缴补征医保费、归还原资金渠道等方式整改问题金额43.25亿元，整改率97%，其中：对少缴少征医疗保险费的问题，已通过补缴补征或完善征缴办法等整改28.68亿元；对未参加职工医保的问题，通过将相关人员纳入职工医保、完善制度等整改33.16万人；对骗取套取、违规出借基金的问题，已通过收回资金、制定还款计划、移送公安或主管部门处理等整改3.35亿元；对药价和收费不合理的问题，通过收回资金、完善收费制度等整改11.22亿元；处理处分505人次，制定完善制度618项。

(责编：李楠桦、白宇)