审计署：8.49万户被取消保障资格或调整保障待遇

人民网北京12月23日电 审计署今日公布《国务院关于2016年度中央预算执行和其他财政收支审计查出问题整改情况的报告》。

《报告》披露了全国保障性安居工程跟踪审计查出问题的整改情况。截至今年10月底，各地已整改问题金额494.6亿元，整改率93%；处理处分1363人次，制定完善制度709项。

一是关于资金管理使用方面的问题。超过1年未及时安排使用的资金中，有479.8亿元已安排使用；被违规使用或骗取、套取、侵占的资金中，有13.74亿元已上缴国库、归还原渠道或移交司法机关处理等。对项目建设管理方面的问题，未严格执行设计、施工等招投标规定的项目中，有703个通过行政处罚、补办手续和完善制度等进一步加强管理；未严格执行监理、建筑强制性标准等要求的项目中，有319个已通过修缮加固等方式整改。

二是关于保障对象资格审核和后续监管不到位的问题。不符合条件或不再符合条件的家庭中，有8.49万户被取消保障资格或调整保障待遇等，追回违规领取的补助补贴1.03亿元；被违规享受或使用的住房中，有3.61万套通过腾退置换、提高租金、补收差价、调整住房性质等方式进行整改；因配套基础设施建设滞后无法交付使用的住房中，有11.4万套完善后投入使用。

3．水利和粮食收储等涉农专项资金审计查出问题的整改情况。已整改问题金额217.25亿元，整改率92%。其中：未达计划进度或效益不佳项目涉及投资中，有152.06亿元通过加强项目科学管理、严格项目施工流程等方式进行整改；对违法违规和损失浪费问题，有65.19亿元通过上缴、归还、盘活等方式进行整改。对粮食收储中存在的问题，相关部门和地方全面加强粮食流通监管，完善粮食流通体制。同时，相关地方还处理处分62人次，完善相关制度74项。

4．自然资源资产管理和节能环保资金审计查出问题的整改情况。对未经批准占用耕地、草原、林地的问题，相关地方通过恢复土地原状、完善用地手续、调整规划等方式，整改违规占用的耕地2806.78公顷、草原和林地1.99万公顷。对土地长期闲置等问题，相关地方督促加快项目开发进度，收回闲置土地766.02公顷，责令企业缴纳土地闲置费或出让金480.3万元，还有378.76公顷土地已商定项目开（竣）工时间或正在明确处置方案。对有些节能环保项目推进缓慢等问题，相关地方加快项目实施进度，已开工或建成102个、发挥效益4个；有31个拟调整或取消的项目已上报审批，36个项目明确了完工时限。对相关专项资金被违规使用或套取的问题，相关部门已全部整改；对一些汽车产销企业采用自产自购、供应电池回购整车等手段获取财政补贴问题，工业和信息化部、财政部会同地方全面核查了新能源汽车推广应用情况，对涉及问题的19家企业分别实施了追回资金、罚款、取消补贴申报或生产资质、停产整顿等措施，同时对相关人员进行了追责问责。抽查相关专项资金发现的闲置资金中有23.32亿元已拨付至项目实施单位或收回，有2.33亿元将按项目进度拨付。同时处理处分226人次，完善相关制度47项。

(责编：李楠桦、白宇)