审计署：截至今年10月底整改问题金额4872.5亿元

人民网北京12月23日电 （栗翘楚）今天上午，《国务院关于2016年度中央预算执行和其他财政收支审计查出问题整改情况的报告》提请十二届全国人大常委会第三十一次会议审议，审计署审计长胡泽君作了报告。

胡泽君介绍，截至2017年10月底，有关地方、部门和单位通过上缴国库、补征(缴)税款、收回贷(借)款和结转结余、加固抵(质)押等方式整改问题金额4872.5亿元，能够按金额计量的问题整改率达到95%；处理处分相关责任人员8123人次，制定完善预算和财务管理、境内外投资、司法保障等制度2476项。

中央部门预算整改84.41亿元

胡泽君介绍，《审计工作报告》反映的73个中央部门及其332家所属单位问题，各部门单位已通过上缴财政、归还原资金渠道、调整账目等方式整改84.41亿元，整改率92%，并制定、修订规章制度201项。

对预决算编制不够准确、虚列支出的问题，29个部门和58个所属单位整改15.54亿元。对违规出租出借办公用房或设备的问题，11个部门和38个所属单位整改7.9亿元，有的已停止出租出借。对虚假发票套取或账外存放资金的问题，2个部门和19个所属单位已整改9386.26万元；对违规出借资金或购买理财产品等问题，8个所属单位已收回资金5.26亿元。对未严格执行政府采购规定、会计核算不规范等问题 ，60个部门和308个所属单位已整改52.39亿元。

对违规收费问题，3个部门和24个所属单位已停止或取消违规收费项目，安全监管总局和中国设备管理协会等8个所属单位出台或修订相关规章制度规范收费行为；质检总局两次下发文件，要求加强培育和引入社会检疫处理单位，截至10月底，35个直属局辖区内增加系统外检疫处理单位12家，系统内检疫处理单位收费标准降低10%。

清退不符合建档立卡贫困人口10.18万

胡泽君介绍，截至10月底，各地通过追回、盘活或避免损失等方式整改32.68亿元，有970人被追责问责，93%的问题得到整改。

同时，被审计的各县共剔除和清退不符合建档立卡贫困人口10.18万人，重新识别补录贫困人口9.51万人，完善建档立卡数据信息21.68万人，从2018年起实现贫困识别常态化管理。一些地方建立了扶贫对象收入财产与公安、民政、工商、税务等部门大数据比对机制，切实提高贫困对象识别精准度。相关地方扶贫部门加强与教育、金融、卫生等部门和单位的信息共享，积极筹措补助资金，落实财政风险补偿与担保机制等，已按规定向符合条件的贫困家庭发放补助或退还资金4.01亿元，收回违规使用的贷款及贴息补助等2.52亿元；各地共推动精准扶贫政策落实316项，细化或完善制度324项。

此外，国务院扶贫办多次部署开展建档立卡 “回头看” 等工作，着力解决扶贫工作中的形式主义等问题。财政部会同农业部、国务院扶贫办印发《关于做好财政支农资金支持资产收益扶贫工作的通知》 (财农〔2017〕52号)，要求各地创新资产收益扶贫机制，通过“保底收益+按股分红”等模式，切实完善产业扶贫项目与贫困对象的利益联结机制，防止 “泛福利化” 和 “平均主义”。

8家重点商业银行制定完善制度43项

截至10月底，8家重点商业银行已整改问题金额175.37亿元，处理处分73人次，制定完善制度43项。

胡泽君介绍，8家重点商业银行严格执行涉农及扶贫金融服务倾斜政策，切实加大 “三农” 支持力度；认真落实银监会关于做好2017年小微企业金融服务工作等要求，制定完善相关配套制度文件，优化续贷业务办理流程；建立普惠金融事业部，调整内部考核机制，进一步提升小微和涉农业务金融服务效率。

同时，8家重点商业银行按照监管部门统一部署进行自查，重点排查违规放贷、贷款“三查”不严、信用风险暴露不充分等问题，对屡查屡犯的问题加大问责力度。违规放贷和办理票据业务问题，相关银行通过回收贷款、加固抵(质)押、加强贷后监管等措施已整改完毕，其中收回贷款45.87亿元。对资产质量管理问题，在自查基础上，准确分类、有效管控风险，并按要求披露信息。

此外，胡泽君表示，各地方、部门和单位按照党中央、国务院决策部署，深入研究分析审计揭示的体制机制问题，着力建立健全长效机制。截至目前，有关方面共制定出台、修订完善规章制度2476项，涵盖审计查出问题涉及的各个领域。

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