“一县一品”扶贫行动启动 计划3年扶助200个贫困县

人民网北京12月23日电 今日，“一县一品”品牌扶贫行动在京正式启动。该行动计划整合政策、资本、媒体、渠道等多方资源，帮助老区贫困县打造具有当地特色的农产品品牌，探索实践支持老区贫困县脱贫攻坚、农（副）产品品牌扶贫的方法路子。行动初步考虑持续三年，第一年着力打造30个老区贫困县的优质农（副）产品品牌，摸索方法路子。第二年、第三年陆续推出70个、100个老区县优质农（副）产品品牌，扩大“一县一品”品牌扶贫社会效应。

“一县一品”品牌扶贫行动在京启动 李楠桦摄

党的十九大提出，我国社会主要矛盾已经转化为人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾。从现实情况看，我国发展中最大的不平衡就是城乡之间的不平衡，农村就是发展最不充分、贫困问题主要集中的地方，目前仍有4000多万的农村贫困人口没有脱贫。随着收入水平的提高，中国消费者日益追求高品质、兼具精神文化价值的品牌产品。我国经济正在从质量时代向品牌时代迈进。这为产业扶贫带来机遇的同时，也向贫困地区一直存在的产品质量不高、品牌意识与能力不强等老问题提出了挑战。

据行动发起方介绍，“一县一品”品牌扶贫行动，将坚持公益性；坚持“三会搭台、政府主导、企业唱戏、老区受益”。行动重点在于形成发挥贫困地区生态资源、优质农产品示范基地、国标委农业标准化示范区等优势的脱贫致富长效机制，在于打造规模农业、品牌农业，通过区域品牌提升贫困地区农产品的附加价值，为贫困地区带来长期收入。行动将充分发挥县一级政府的组织领导作用，激发企业和群众的内动力，符合当地区域产业发展规模，做到到位不越位、帮忙不添乱。

“一县一品”行动启动后，将从四大方面为贫困老区提供有针对性的帮助：一是品牌打造，包括品牌顶层规划、产品定位、视觉设计、供应链能力、标准制定等；二是建立销售渠道。行动将联合天猫、中粮我买网、一号店、老农部落等电商平台，和各大商超、机关单位、连锁餐饮机构等线下渠道，搭建一体化电商采购扶贫体系；三是品牌传播。行动将邀请各大媒体、明星、企业家、专家等共同走进贫困县，形成传播热点；四是资本导入。行动将与有意参与品牌扶贫的企业与资本机构，共同成立专项基金，投资贫困老区农产品品牌。

本次行动由中国老区建设促进会、中国优质农产品开发服务协会、中国品牌建设促进会共同主办，中国国家品牌网承办。北京老农部落科技有限公司、阿里巴巴集团、粉丝网等分别作为企业发起单位、企业联合发起单位和协办单位参与本次行动。

第十一届全国政协副主席白立忱，国务院扶贫开发领导小组办公室副主任欧青平，国家质量监督检验检疫总局总检验师张际文，中国老区建设促进会副会长司树杰，中国优质农产品开发服务协会会长朱保成，中国品牌建设促进会理事长刘平均，国家标准化管理委员会副主任崔钢，中国国家品牌网CEO吴为，阿里巴巴集团合伙人、阿里巴巴公益部总经理孙立军，老农部落董事长卢明昌，以及来自全国52个老区县的代表出席了本次活动。

(责编：李楠桦、仝宗莉)