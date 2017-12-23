财政部：前11月全国彩票销售3869.87亿元 鄂闽赣渝粤增加较多

人民网北京12月22日电（记者 孙博洋）日前，财政部公布2017年11月份全国彩票销售情况。11月份，全国共销售彩票385.55亿元同比增加40.72亿元，增长11.8%。1-11月累计，全国共销售彩票3869.87亿元，同比增加289.40亿元，增长8.1%。

财政部公布数据显示，11月份，全国共销售彩票385.55亿元，同比增加40.72亿元，增长11.8%。其中，福利彩票机构销售194.02亿元，同比增加15.41亿元，增长8.6%；体育彩票机构销售191.52亿元，同比增加25.31亿元，增长15.2%。

财政部数据显示，1-11月累计，全国共销售彩票3869.87亿元，同比增加289.40亿元，增长8.1%。其中，福利彩票机构销售1963.27亿元，同比增加98.20亿元，增长5.3%；体育彩票机构销售1906.60亿元，同比增加191.20亿元，增长11.1%。

从不同彩票类型来看，11月份，乐透数字型彩票销售235.85亿元，同比增加18.89亿元，增长8.7%；竞猜型彩票销售90.54亿元，同比增加21.52亿元，增长31.2%；即开型彩票销售19.47亿元，同比减少1.81亿元，下降8.5%；视频型彩票销售39.57亿元，同比增加2.19亿元，增长5.9%；基诺型彩票[1]销售0.12亿元，同比减少0.06亿元，下降33.7%。11月份，乐透数字型、竞猜型、即开型、视频型、基诺型彩票销售量分别占彩票销售总量的61.1%、23.5%、5.0%、10.3%、0.1%。1-11月累计，乐透数字型彩票销售2377.90亿元，同比增加163.16亿元，增长7.4%；竞猜型彩票销售842.66亿元，同比增加141.78亿元，增长20.2%；即开型彩票销售225.83亿元，同比减少32.22亿元，下降12.5%；视频型彩票销售421.79亿元，同比增加17.48亿元，增长4.3%；基诺型彩票销售1.70亿元，同比减少0.80亿元，下降31.9%。1-11月乐透数字型、竞猜型、即开型、视频型和基诺型彩票销售量分别占彩票销售总量的61.4%、21.8%、5.8%、10.9%、0.1%。

从不同地区来看，11月份，与上年同期相比，全国共有27个省份彩票销售量出现增长。其中，江苏、安徽、广东、广西和湖南增加额比较多，同比分别增加6.49亿元、4.15亿元、4.06亿元、3.78亿元和3.69亿元。1-11月累计，与上年同期相比，全国共有27个省份彩票销售量出现增长。其中，湖北、福建、江西、重庆和广东增加额较多，同比分别增加26.47亿元、26.35亿元、25.25亿元、23.95亿元和23.45亿元。

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