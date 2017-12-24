我国核电出口产品“华龙一号”核电机组蒸汽发生器完成总装

近日，由哈电集团（秦皇岛）重型装备有限公司承制的3台核电出口产品“华龙一号”核电机组蒸汽发生器总装完成，预计明年初完成水压试验后将发往海外。
“华龙一号”是我国目前唯一实现“走出去”自主三代核电技术。核电是一个综合性工程，不仅考量核电站本身的建设能力，也会带动相关装备制造业的提升。
图为12月22日，哈电集团（秦皇岛）重型装备有限公司的工人在总装完工的“华龙一号”核电机组蒸汽发生器前工作。
新华社记者 杨世尧摄
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