2017—2018中国经济年会召开

本报北京12月23日电 （记者王珂）由中国国际经济交流中心和新华社国家高端智库共同主办的“2017—2018中国经济年会”23日在京召开。本届年会主题是“中国经济：推动高质量发展”。

会上，《2017—2018年世界经济企稳向好 需重视防范和化解不确定性风险》报告发布，认为2017年世界经济企稳向好，然而要化解全球产能过剩和失业压力，达到长期均衡状况可能还需数年。

报告提出，2018年世界经济、贸易、投资、生产向好的趋势将继续，但不确定性风险仍不容忽视，全球经济恢复性增长的基础仍很薄弱，贸易保护主义威胁着世界经济前景。全球经济复苏的风险和不确定性给中国经济发展带来挑战，同时也是中国的战略机遇期。

《 人民日报 》（ 2017年12月24日 02 版）

(责编：冯人綦、曹昆)