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全球首条10.5代液晶屏生产线投产

2017年12月24日05:07  来源：人民网－人民日报
 

　　本报合肥12月23日电  （记者赵永新） 全球首条最高世代线——京东方合肥第10.5代TFT—LCD（薄膜晶体管液晶显示器）生产线近日投产。京东方2015年在合肥自主投建的10.5代线是全球最高世代线，设计产能为每月12万片玻璃基板，智能化和核心工艺技术均达到业界最高水平。


　　《 人民日报 》（ 2017年12月24日 02 版）
(责编：冯人綦、曹昆)
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