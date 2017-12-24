全球首条10.5代液晶屏生产线投产

本报合肥12月23日电 （记者赵永新） 全球首条最高世代线——京东方合肥第10.5代TFT—LCD（薄膜晶体管液晶显示器）生产线近日投产。京东方2015年在合肥自主投建的10.5代线是全球最高世代线，设计产能为每月12万片玻璃基板，智能化和核心工艺技术均达到业界最高水平。
2018春节火车票怎么买？ 一图带你看懂抢票攻略 人民网北京12月14日电 近日，中国铁路客户服务中心发布公告称，全国铁路新运行图编制工作已全部完成，自12月12日起，全国主要干线旅客列车车票互联网、电话订票预售期恢复为30天。12月12日恢复火车票预售期后，旅客就可以购买元旦火车票。那么…【详细】
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12日起火车票预售期恢复30天 元旦火车票明天开卖 人民网北京12月11日电 铁路客服中心网站昨日发布消息，2017年底全国铁路新运行图编制工作已全部完成，自12月12日起，全国主要干线旅客列车车票互联网、电话订票预售期恢复30天，详情请见各铁路局和车站公告。 这一消息意味着，即将来临的…【详细】