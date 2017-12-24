苹果期货在郑商所上市交易

本报郑州12月23日电 （记者朱佩娴）22日，苹果期货在郑州商品交易所上市交易，这是全球首个鲜果期货品种。近年来，苹果价格波动加大，广大产业企业和果农在规避市场风险方面需求强烈。苹果期货上市后可以通过产品标准和仓储标准制定等，为贫困地区果农和企业提供定价、避险的工具和平台，预测未来市场发展，从而支持贫困地区优势产业发展，稳定贫困地区果农收入。
2018春节火车票怎么买？ 一图带你看懂抢票攻略 人民网北京12月14日电 近日，中国铁路客户服务中心发布公告称，全国铁路新运行图编制工作已全部完成，自12月12日起，全国主要干线旅客列车车票互联网、电话订票预售期恢复为30天。12月12日恢复火车票预售期后，旅客就可以购买元旦火车票。那么…【详细】
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12日起火车票预售期恢复30天 元旦火车票明天开卖 人民网北京12月11日电 铁路客服中心网站昨日发布消息，2017年底全国铁路新运行图编制工作已全部完成，自12月12日起，全国主要干线旅客列车车票互联网、电话订票预售期恢复30天，详情请见各铁路局和车站公告。 这一消息意味着，即将来临的…【详细】