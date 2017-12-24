苹果期货在郑商所上市交易

本报郑州12月23日电 （记者朱佩娴）22日，苹果期货在郑州商品交易所上市交易，这是全球首个鲜果期货品种。近年来，苹果价格波动加大，广大产业企业和果农在规避市场风险方面需求强烈。苹果期货上市后可以通过产品标准和仓储标准制定等，为贫困地区果农和企业提供定价、避险的工具和平台，预测未来市场发展，从而支持贫困地区优势产业发展，稳定贫困地区果农收入。

《 人民日报 》（ 2017年12月24日 02 版）

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