2017中国品牌论坛现场。

“用强调合作共赢的‘桥牌思维’替代输赢必较的‘麻将思维’”“以‘店小二’精神打造服务业品牌”“所谓品牌创新，就是‘要么第一，要么唯一’”……12月22日举行的2017中国品牌论坛，成为中国品牌建设与发展的思想盛宴。

打造品牌强国，是推动高质量发展的题中应有之义。今年起，每年5月10日设立为“中国品牌日”。《关于开展质量提升行动的指导意见》也将中国品牌国际竞争力显著增强作为主要目标之一。

石头的碰撞产生火花，观点的碰撞产生智慧。这届中国品牌论坛形成的共识、收获的成果，必将成为中国品牌建设与发展的思想库、加油站、助推器。

从卖产品到卖品牌

徐工吊车助力北京三元桥43小时完成“换骨”通车震撼全球，海航连续7年被国际权威机构评为五星级航空，全球每3台微波炉里就有1台由格兰仕制造……论坛上，这些中国品牌故事让人振奋。

“近年来，党和国家高度重视品牌建设和发展，政府与企业齐心协力，供给与需求两侧发力，通过增加品种、提高品质、创立品牌来提振信心、释放需求、扩大消费，推动我国品牌建设和品牌经济发展取得明显成效，成为支撑整个经济持续健康发展的重要力量。”人民日报社社长杨振武说。

今年来，平均每天新增市场主体5.2万户，商标累计注册量达1700万件，占全球近40%。中国正逐步成为全球品牌发展方面的引领者。

创新成就品牌。红豆集团走过60年历程，从专做服装到涉及衣食住行各个方面，从卖产品，到卖体验、卖品牌，其企业文化部部长钱文华认为，理念创新、产品创新、营销创新缺一不可。

文化提升品牌。稻香村是有着244年历史的非遗保护单位。“中式糕点既是传统文化的载体，又依托于它而存在。”稻香村集团总裁周广军说，老字号的发展，既需要靠匠心传承传统工艺，又需要靠研发适应时代变化。

诚信支撑品牌。“创品牌，首先要有人品，不走私、不漏税，不坑不骗，遵纪守法。”这是福耀集团董事长曹德旺的经营理念。

今年论坛在壮大中国品牌领袖联盟的基础上，推出“新时代品牌强国计划”，依托“人民系”国内外传播力量，为企业量身定制战略咨询、全案策划、融合传播、智库支持等贴身服务。媒体和企业联手，推动中国制造向中国创造转变、中国速度向中国质量转变、中国产品向中国品牌转变。

创新就像“小马过河”

创新是品牌建设的关键词，也是论坛发言的高频词。不论是历经百年的老字号品牌，还是方兴未艾的新业态企业，往往都提到了这句话：“创新是引领发展的第一动力。”

对很多年轻企业来说，用户需求就是创新发展的源泉。小红书APP致力于打造一个庞大的品牌口碑库，7000万用户的需求就是它的命门。创始人瞿芳说，要带着用户的问题做产品溯源，帮用户向品牌方找到关于产品的答案；反之，新兴品牌也可以由此精准找到用户群。

“每一个品类的背后都不是冷冰冰的产品，而是带给用户一种新的生活体验。”小熊电器董事长李一峰说。一个小小的煮蛋器，从单纯煮鸡蛋，到煎蛋、蒸蛋，再到蒸地瓜、蒸馒头，最后到通过预约功能提前准备全套早餐，其背后是对用户日常生活需求的细致满足。

对老牌企业来说，品牌塑造意味着创新和传承的叠加。为了让百年啤酒变得“更时尚”，青岛啤酒成立蓝军创新事业部，和主流部队红军博弈，开发多元口味、拓展电子商务、开展粉丝互动，深入挖掘年轻人市场。

不论是战略、管理，还是技术、产品，跨出舒适区是创新的核心。利亚德集团制定“文化+科技+金融”新战略，把文、旅、商融合起来，与当地政府进行城市共建。“以前是装饰一个楼、一座桥，现在是装饰一座城，甚至改造一座城。”利亚德集团董事、副总裁朱桑表示，不能因为怕犯错而墨守成规。

打印机行业的宜联科技董事长黄埔军，举了一个试错点变盈利点的案例。通常用户买一台打印机之后，要不断买耗材、修机器。他们提出方案——3999元包3年耗材不限量，大受市场欢迎，而且提升了盈利。“创新就像小马过河，河水深浅自己试了才知道。”黄埔军的话，道出很多嘉宾心声。

闪耀全球“T台”

“品牌是企业的世界名片。”清华大学国情研究院院长胡鞍钢说，“一个国家的世界品牌数，既表现经济实力、科技实力，更凸显软实力和国际影响力。”他认为，中国企业要积极对标国际市场，瞄准国际标杆。比如海南航空一开始就对标并引入国际权威机构的审批核算体系，并对世界级优秀品牌并购，形成强大聚合效应。

中国华信党委书记蒋春余总结了走出国门可能遇到的三大问题：一是文化习惯不同，二是法律法规差异，三是社会环境不易把握。

为了寻求优质的流通体系，格兰仕集团正在全球推动实现本土化营销策略，不断挖掘本土化营销人才。“过去做代工生产，现在做自主品牌，使立足点从制造走向销售。”格兰仕集团总裁梁昭贤说。

中国中车副总经济师、企业文化部部长曹钢材讲了个故事。2015年，中车在美国第一个基地征地时，原址有一栋西屋公司废弃的旧楼，当地民众对这栋楼很有感情，为此中车保留了这栋楼。“有温度，有高度，有风度。”中国中车秉承这样的企业文化，尊重国外当地民情，受到外方广泛好评。

“中国品牌要充分借力全球平台。”伊利集团执行总裁张剑秋说。伊利以乳制品合作伙伴方式，参与北京奥运会、上海世博会、杭州G20峰会等国际活动，向世界推广自己的产品。

明年，人民日报社将启动中国品牌跨境调研行活动。精锐采编团队联合品牌智库专家、国际主流媒体，数路并发、多国联动，实地探访中国企业海外项目，继续向世界讲好中国品牌故事。

《 人民日报 》（ 2017年12月24日 05 版）

(责编：冯人綦、曹昆)