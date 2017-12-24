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启动计划

推出“新时代品牌强国计划”

“新时代品牌强国计划”是人民日报社落实“推动中国制造向中国创造转变、中国速度向中国质量转变、中国产品向中国品牌转变”要求，依托人民日报社及其融媒体资源、海内外分社资源、高端智库资源等“人民系”传播力量，为中国品牌扎根本土、走向全球搭建平台、做好服务；量身定制战略咨询、全案策划、融合传播、高层公关、智库支持等贴身“伴随式”品牌服务，培育、支持一批代表中国形象、具有国际核心竞争力的中国品牌。

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组建智库

成立品牌专家委员会

充分发挥人民日报桥梁和纽带作用，紧密对接政府部门、各大企业、高等院校、研究机构，集结政府高层、商界领袖、专家学者、媒体精英等人才资源，共同组建品牌推广智库。成立品牌专家委员会，定期组织智库活动，发布品牌研究半年度、年度报告，为中国品牌发展提出科学性、系统性、前瞻性、创新性、建设性意见建议，充当品牌政策解析、行业形势研判、品牌热点追踪“蓄水池”“储备库”，为品牌发展壮大提供智力支持和人才支撑。

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跨境调研

启动“中国品牌·中国故事”跨境调研行

拟于2018年启动中国品牌跨境调研行活动，抽调人民日报精锐资深采编团队，联合品牌智库专家学者，邀请国际知名主流媒体参与，打通全球传播渠道，数路并发、多国联动、立体推广。在亚、欧、美等大洲分四条线路展开中国企业海外项目实地探访，全面展现中国品牌发展现状、丰硕成果，深挖品牌背后的中国智慧、中国文化，实现对品牌的多维展示和集中宣介，向世界讲好中国品牌故事。

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品牌联盟

壮大中国品牌领袖联盟

2015年首届中国品牌论坛上，人民日报社发起、与会企业一致倡议成立中国品牌领袖联盟。两年多来，联盟影响力持续扩大，成员数量、规模逐年升级。下一步，联盟以中国品牌论坛组委会为常态化运行机构，推动政、企、学、研各方同台交流、深入研讨，组织开展项目考察、资源对接等多层次务实合作，为各行业中国品牌提供顶层设计、整合传播等个性化方案，助力品牌抱团发展、密切联动，打造中国品牌“朋友圈”。

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海外推广

开展中国品牌全球推广活动

针对中国品牌海外国际需求，整合人民日报海外传播资源，依托覆盖五大洲、60多个国家和140余家主流媒体的“国际媒体朋友圈”，在全球范围内开展品牌推介、事件营销、广告投放、项目考察、座谈研讨、进修培训等系列活动，帮助中国品牌在“走出去”过程中交换信息、对接项目、分享资源、寻找合作，实现中国品牌海外集群式亮相，增强品牌国际传播建设能力，成为推动中国品牌“走出去”的重要载体。

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新书发布

出版《中国品牌建设成就丛书》

《中国品牌·中国故事——中国品牌建设成就丛书（2015—2016）》已正式出版并于论坛现场发布，该书汇聚中国品牌近年来取得的卓越成就，集纳人民日报对中国品牌的深度报道，剖析国家政策机遇，传递企业家心得真经，聚合专家学者智慧经验，集中呈现优秀中国品牌在引领供需结构升级、自主创新研发、全球市场布局、社会责任担当等方面的突出贡献，为中国品牌发展把脉开方、提供案例借鉴。

特刊摄影：本报记者 雷 声 徐 烨 陈 斌

视觉统筹：蔡华伟 张芳曼

《 人民日报 》（ 2017年12月24日 05 版）

(责编：冯人綦、曹昆)