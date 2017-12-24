鼓励自主创新 聚力品牌经济

在品牌建设中，创新是提升产品性能和质量、提高产品附加值和美誉度的根本途径，也是企业加强品牌建设的底气所在。推动企业加强具有自主知识产权的核心技术的研发和应用，能够为打造更多的中国品牌奠定坚实的基础。

一方面，通过建立品牌发展基金，重点扶持和鼓励企业自主创新。另一方面，要严厉打击假冒伪劣和侵权行为，保护企业的自主知识产权，保护企业自主创新的热情。为了维护自主创新的良好市场环境，为了中国产品、中国品牌的国内外声誉，打假仍需重拳。我们要动员社会力量共同发力，严厉打击假冒伪劣和侵权行为，努力创造公平竞争的市场环境，精心培育中外消费者喜爱的中国品牌。

当前，我国已经步入了质量经济的中高级阶段，而发达国家已经进入品牌经济时代，20%的国际知名品牌占据了80%的市场份额，这意味着我们要通过质量品牌提升行动，实施质量强国、品牌强国的战略，推动我国在全球经济竞争中占据主动，逐步迈向品牌经济时代。

我们将充分发挥市场的决定作用、企业的主体作用、政府的推动作用和社会的参与作用，努力培育中国品牌，积极实施品牌战略，推动中国品牌走向世界。

中国品牌建设促进会正在配合国家发改委研究制定《中国品牌发展战略》，作为国家“十三五”“十四五”的重点项目，推动我国品牌加快走向世界。我们将以每年品牌价值评价发布榜为依据，培育一批中国知名品牌；以世界品牌联盟为基础，培育一批世界知名品牌，计划通过5年的时间培育打造1000个国内外知名品牌，提高中国品牌的竞争力和知名度，推动我国经济跨入品牌经济时代。

《 人民日报 》（ 2017年12月24日 06 版）

(责编：冯人綦、曹昆)