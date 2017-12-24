坚持质量优先 建设品牌强国

党的十九大报告特别提出了建设现代化经济体系，这就需要坚持质量优先，推动经济发展质量变革，全面建设世界质量强国、品牌强国。

建成现代化经济体系是中国过去30多年高速经济增长阶段顺利转向未来30多年高质量发展阶段的必然要求。在这个过程中，不仅要实现原创成果的重大突破，更要形成对国民经济发展各主要领域的全方位战略支撑，加快科技创新的体制机制和人才机制的建设，造就一大批科技人才和高水平创新团队。同时，到2050年要全面建成社会主义经济强国，就需要全面建成世界质量强国，为建成富强、民主、文明、和谐、美丽的社会主义强国奠定更加全面的世界先进水平的质量基础。

过去几年中国提出了品牌战略，特别是中共中央国务院发布了《关于开展质量提升行动的指导意见》，取得了明显成效。

2008年，中国在全球最具价值品牌世界500强中只有15个，占全球总数比重仅有3.0%，位居世界第七位。2017年，中国后来者居上，有57个世界品牌，占全球比重提升为11.4%，跃居世界第二位。其中有16家中国品牌跻身于前100名。而在未来，中国在打造中国品牌、世界品牌方面具有更大的潜力。

首先，今后几年，我们可能超过美国成为世界第一大消费市场。第二，中国已经成为世界最大规模的市场主体国家，有9000万市场主体，大大超过美国的800多万和欧盟的2000多万。其中，注册企业达到2700万，即使有万分之一的企业拥有品牌影响力，其数量都是非常可观的。

因此，我们要鼓励中国的企业构建自主品牌，先成为地方品牌、中国品牌，进而成为具有全球影响力的品牌，特别是进入到世界品牌500强的前列，打造具有世界影响力的一流跨国企业。

《 人民日报 》（ 2017年12月24日 06 版）

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