聚焦产业新城 引领结构转型

华夏幸福专注于做产业新城运营，我们深感做大做强中国品牌、大力发展品牌经济，是推进中国企业迈向国际产业链中高端，提升国际竞争力的必然选择。因此，我想跟大家分享华夏幸福的品牌故事。
华夏幸福品牌的形成，首先是全心全意拥护和脚踏实地践行党和国家的方针政策。十九大报告提出“创新是引领发展的第一动力”，在实践中我们深刻认识到，区域发展看县域，县域发展靠升级。这个升级，指的就是由科技创新引领的产业结构转型。具体来说，我们聚焦电子信息、高端装备、新能源汽车等十大战略性新兴重点产业。
其次我们有四个坚持：第一，坚持以产业发展服务为核心。我们提出“全球技术—华夏加速—中国创造”战略，就是要推动全球科技创新成果在华夏幸福的产业新城“落地生根、开花结果”。
第二，坚持建设运营的全流程覆盖以及产品和服务的公共属性。华夏幸福从产业发展和吸引人才的角度入手，探索“产业新城PPP模式”，补齐传统县城资金、技术、人才、能力方面的短板，提升区域发展健康度。
第三，坚持以人为本、科学发展。我们提出并践行“以产兴城，以城带产，产城融合，城乡一体”的理念，努力打造宜居宜业的美好城市。
第四，坚持与政府互利共赢。近20年来，华夏幸福都在紧密围绕国家战略重点区域拓展产业新城业务布局，今后华夏幸福还将积极推动国际产能合作，助力中国国家形象传播。
在新时代，我们将继续坚定不移地打造产业新城，为县域经济转型升级持续提供新动能，为实现合作区域经济发展、社会和谐、人民幸福作出更大贡献！
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