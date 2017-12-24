拥抱互联网时代 成就中国品牌

小红书APP拥有超过7000万用户，是全球最大的品牌口碑库，这其中就包括了大量的年轻中国品牌。在小红书，有超过7000万的年轻人用一篇篇真实的笔记在分享他们生活中的吃、穿、玩、乐，这些用户的笔记不仅让我们变成了全球最大的品牌口碑库，而且每天有近10亿次的笔记曝光，在帮助全球的消费者进行消费决策。

我们在解决消费者和商品品牌之间的信息不对称、把全球优质的品牌介绍给消费者的同时，会亲自到品牌生产的源头参观考察，对样品进行严格测试把关、层层筛选，因为我们的商品来自各大品牌和国际知名的大型贸易商。在小红书遍布全球的仓库里，每一个批次的商品都受质检监督机构的监管，实施100%入仓全检。我们完善的国际物流系统能追溯商品抵达用户手中的具体流程。这一切都是为了消费者能放心买、安心用。

我们还会带着用户的问题去问品牌，去做产品溯源。为了满足用户的需求，小红书同时也会赋能品牌，尤其是帮助中国新兴品牌高效精准地找到他们的用户群。有一个新兴的中国彩妆品牌，质量过硬、包装可爱、充满设计感，在我们引进之后，立刻受到了学生们的追捧，销售业绩让品牌自己都大为吃惊。品牌为我们的用户带来好的产品，反过来，我们的用户口碑也指导着品牌的决策。品牌会根据小红书的用户口碑来快速反应、调整产品。

刚刚举的品牌例子正是互联网时代中国消费品牌新面貌的缩影。小红书是这些品牌的观察者，也是他们的新机会，他们也在成就着小红书，成为了这个伟大时代里中国品牌中光荣的一员。谢谢超过7000万的用户，正是他们的热情、他们的初心和他们对美好生活孜孜不倦的追求使我们成为了更多年轻中国品牌的舞台。

《 人民日报 》（ 2017年12月24日 06 版）

(责编：冯人綦、曹昆)