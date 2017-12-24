强化品牌建设 创造美好生活

作为央企，鲁能集团以“创造美好生活”为己任，致力于成为公众、专业、优质、领先的绿色地产发展商和绿色能源投资运营商，多年来，鲁能集团高度重视品牌工作，坚持“品牌建设也是生产力”。

中国品牌参与全球化竞争，要注意克服我们竞争观念中的麻将思维。麻将思维就是我要赢就必须有人输，别人输得越多我才能赢得越多。麻将思维必然导致用低价竞争策略打垮对手，最后两败俱伤，这可能会毁了中国品牌，也毁了一个行业。希望中国品牌在新时代全球竞争中更多吸收“桥牌思维”，努力构建利益共同体、情感共同体、价值共同体，实现品牌强国的时代使命。

品牌的营销，其实落实到两个字上就是如何“做”和如何“说”。对品牌营销来说，说的比做的好，就容易导致诚信问题，引发社会浮躁；做的比说的好，就容易孤芳自赏，错失发展机遇，所以，最好的品牌营销是做到“言行一致”。

比如，鲁能集团做绿色产品，为满足人民对美好生活的需求，前期一定会有生态科学家作生态论证，携手国际知名生态学家将“生态优先”落到实处。“生态优先”理念，首先必须承认自然环境本身就是生产力，放弃过去那种粗放式的工业发展模式，我们不能为了发展一种生产力而去破坏自然环境这一人类最宝贵的生产力，不然就会得不偿失。比如“鲁能城市体育公园”，原来一个小区住了几十年，邻里之间可能都不认识，通过鲁能对体育的理解，用社区体育平台来增强邻里关系，为消费者提供更美好的健康生活方式。鲁能“美丽乡村产品线”，则用企业推动乡村建设的模式，解决发展不平衡不充分的问题。

推动社会文化发展，弘扬企业家精神，营造更加适于品牌成长的环境，中国品牌在走出去的过程中需要相互尊重，相互呵护，让中国人以自己的品牌为荣。

《 人民日报 》（ 2017年12月24日 06 版）

(责编：冯人綦、曹昆)