抓住黄金机遇 坚持开拓创新

沃特玛电池是国内最早成功研发新能源汽车动力电池、并且率先实现规模化生产和批量应用的企业之一，也是国家高新技术企业和深圳市工业百强企业，现在的市场份额已经进入全球前四强。

中国汽车业已逐渐成为全球汽车产业中的重要力量，中国新能源汽车产销量已经连续两年位居世界第一，成为拉动全球产业发展的“火车头”。

在与世界一流企业同台竞技的过程中，企业要提前布局，抢占国际竞争制高点。最近三年我们的技术研发投入增长40倍，实现了一天一个专利的速度。专利数量突破1900项，快充技术、低温技术、成组技术、安全监控技术等都已经处于领先水平。比如我们的低温电池技术，可于-30℃—65℃温度范围内正常工作，满足全天候使用条件，也攻克了北方市场推广应用的难题。

当前，新能源汽车面临购置成本高、运营难、续航里程焦虑等难题，依靠单一企业核心技术创新肯定无法满足市场和竞争需求，产业链企业开放、协同创新成为必然。早在2013年，我们就联合18家企业，范围涵盖新能源汽车动力电池、电机、电控、充电设备等核心零部件企业及运营平台公司，成立了新能源汽车产业创新联盟。通过上下游产业链整合、合力攻坚，实现技术、产品、服务、模式、管理和金融的六大创新，率先实现“整车租售、固移并举、八年质保、主快充维”的新模式。

新能源汽车的创新发展在全球范围内都是一个全新课题，走前人没有走过的路，做前人没有做过的事，难免会有波折与失误。这需要我们坚持开拓创新，迎难而上。也期待社会建立健全容错纠错机制，让创新者拥有组织和制度的坚强依靠，更好地激励企业争当创新先锋，汇聚起敢于担当、勇于创新的正能量。我坚信，只有创新驱动才能让中国力量领跑全球新能源汽车产业！

《 人民日报 》（ 2017年12月24日 06 版）

(责编：冯人綦、曹昆)