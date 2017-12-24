践行工匠精神 共筑中国品牌

11年前，小熊电器以1台酸奶机起步，发展到现在32个品类、300多款产品，斩获300多项国家专利，拥有超过5000万用户，实现年销量接近2000万台，创造了销售年增长达50%以上的成绩。“创新”与“品质”始终是紧跟企业发展脚步的“关键词”，而对中国品牌来说，砥砺创新与坚守品质也应是其必须恪守的准则。

小熊洞察到中国消费者越来越注重培养良好的饮食习惯，于是从消费者的需求出发，自主研发各类产品。我们研发了酸奶机，还附带纳豆、米酒等功能，从酸奶延展到健康的自制发酵食品；从白煮蛋这种早餐必备的食物切入，研发了煮蛋器，可以蒸蛋、煎蛋、煮玉米等，满足了早餐的多种需求。

根据“十三五”规划纲要和《中国制造2025》，实施智能制造工程、培育推广新型智能制造模式等都是未来中国制造发展方向。在用产品创新满足消费升级需求的同时，小熊也不断引领行业技术进步。

今年，我们联合华数机器人，成功研发出了一条能实现智能化的自动生产线。每年我们用在自主研发上的投入接近3000万元，真正以智能制造推动供给侧结构性改革。

习近平总书记提出“三个转变”，对中国企业品牌升级提出了要求、指明了方向。小熊电器正积极践行品质化、精致化、高端化的工匠精神。我们视品质为企业的筑造根基，坚持用“笨方法”把产品做深做细做扎实，打造好产品就是企业对消费者的责任。

当前，人民群众消费升级正为中国品牌带来更广阔的市场。我们应通过技术创新、产品创新等方式获得用户的肯定，为品牌可持续发展注入生命力。

推开新时代的大门，小熊电器将继续坚守品质与创新，持续提升自身竞争力，我们愿与各位优秀企业家共同探索，携手共筑中国品牌的美好明天。

《 人民日报 》（ 2017年12月24日 06 版）

(责编：冯人綦、曹昆)