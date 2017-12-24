中车始终坚持以国际化的视野，构建中国中车品牌管理体系，扎扎实实推进中国品牌建设。
中国中车成立后，围绕打造“受人尊敬的国际化公司”的目标，一直在思考：实现这样一个目标的路径在哪里？我们认为，品牌建设是中车的高端管理活动，是中车的战略行为。中车作为中国高端装备走出去的“尖兵”，在打造中国企业品牌的过程中，必须在一个长期的时间段内，从国际战略角度考虑自己的品牌建设工作。
中车这两年多来，围绕“同一个中车”的品牌建设要求，系统建设“一战略·四体系”。一战略，指的就是中车的品牌战略，明确了中车品牌的顶层构架和品牌定位。四体系中的品牌价值体系，明确了中车品牌的核心价值是什么，统一集团内部和外部受众对品牌的认知；品牌形象体系，明确了中车建立什么样的品牌，品牌的载体是什么；品牌传播体系，明确了品牌传播的策略、受众、渠道和方式；品牌管理体系，搭建了中车品牌的管理平台，将品牌建设制度化，形成了具体的管控和考核体系。
在国际化品牌传播中，中国中车坚持扎根本土，用国际化的语言，讲述好中国企业的故事，传播中车国际化的品牌。
中车积极开展传播手段建设和创新，积极探索、有效运用互联网、移动互联网等新媒体，借助国内权威媒体和国际媒体资源，主动设置议题，策划公共宣传活动。特别是在“走出去”中，注重当地民众的关切，用别人听得懂的话讲“中国故事”。
我们将不负客商的期望，继续努力通过战略引领，促进产业迈向中高端；通过品质取胜，打造高端高质形象；通过品牌传播，讲好中国企业的故事，讲好中车故事！
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