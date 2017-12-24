红豆的品牌建设，贯穿于红豆集团整个发展历程。从1983年从王维诗句“红豆生南国”中汲取灵感创立红豆品牌；到1989年成为国内首家进军央视广告的服装品牌；到现在红豆品牌依然长青于消费者心中，创新一直是红豆品牌之魂。锻造品牌创新基因，我们主要以打造自主品牌、重视技术创新和推行“智慧红豆”战略为途径。

打造自主品牌。红豆集团推行“三自”发展，即自主创新、自主品牌、自主资本。我们认为，市场是被品牌划分的，国际市场是国际品牌在划分，国内市场是国内品牌和国际品牌共同划分。中国企业要参与国际市场划分，就必须有一大批自主品牌。红豆集团多年来一直坚持打造中国服装自主品牌，红豆男装从2008年开始进行转型升级，为此引进国际化一流的设计团队和商品企划团队，增强自主研发能力。

重视技术创新。品牌文化如果没有技术创新支持，实质上是一句空口号。红豆人一直秉承：品牌的一半是技术，一半是文化。红豆集团对技术创新的重视由来已久。在继续探索和实施品牌创新中，红豆集团不断提高产品科技含量。2017年，红豆居家从红豆杉中提取红豆杉纤维，制成红豆杉天然再生纤维素纤维抗菌保健功能面料。

推行“智慧红豆”战略。当前，消费个性化、多元化的新趋势使服装行业在科技、产品、设计、管理、服务等方面的转型升级任务显得紧迫而艰巨。必须充分运用互联网思维、模式整合传统行业，让生产、管理和渠道要素都随产业变革而迅速升级，才能让传统产业迈上产业价值链的高端。红豆集团2015年提出“智慧红豆”的战略目标，包括智慧设计、智慧产品、智慧供应链体系、智慧全渠道SPA体系以及智慧管理等五大体系。

《 人民日报 》（ 2017年12月24日 07 版）

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