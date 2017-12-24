多年来，中国华信坚持“走出去”，通过不懈努力，在创新发展和打造国际化品牌方面实现了很多突破和创新。 融通企业文化，创新品牌内核。企业家精神就是从无到有的创造能力，是最好的品牌创新基因。落实到具体的企业管理中，就是企业文化的打造。一个创新的品牌，离不开有创新力的企业家和包容友善的企业文化。企业作为一个集体必须要有吸引力，能够汇聚力量，并能将汇聚的力量形成凝聚力、战斗力。华信的品牌文化就是一种用实际行动肩负起兼善天下的使命担当。有了这样一种文化信念做支撑，企业的发展更有活力和创造力，民营企业的机制优势充分发挥，品牌背后的创新基因也越发凸显。

结合企业战略，找准品牌定位。中国华信致力于“一带一路”建设，华信品牌的定位是国际产业组织者。近年来中国华信深耕“一带一路”，通过“引进来”与“走出去”，推动国际产能融合，为沿线国家带来新的市场，并形成了较大的品牌影响力。例如每年中国华信都会参与主办捷克“一带一路”国际合作高峰论坛，组织邀请国内数十家重要央企、知名民企和合作组织参会，覆盖金融、银行、制造、航空及基础设施等多个领域。华信的组织协调，目的是促进国际知名投行与中国企业在中国市场和第三方市场的投资合作，进一步提升和拓展中国企业对外投资的合作视野和范围。通过组织这些与中国华信品牌定位紧密结合的活动，也将中国华信的品牌推向国际舞台。

坚定文化自信，发挥品牌力量。民心相通，润物无声。中国华信通过品牌文化帮助中国华信在“走出去”中跨越文化鸿沟，既尊重当地文化，又把中国文化带到当地。

《 人民日报 》（ 2017年12月24日 07 版）

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