多年来，中国华信坚持“走出去”，通过不懈努力，在创新发展和打造国际化品牌方面实现了很多突破和创新。 融通企业文化，创新品牌内核。企业家精神就是从无到有的创造能力，是最好的品牌创新基因。落实到具体的企业管理中，就是企业文化的打造。一个创新的品牌，离不开有创新力的企业家和包容友善的企业文化。企业作为一个集体必须要有吸引力，能够汇聚力量，并能将汇聚的力量形成凝聚力、战斗力。华信的品牌文化就是一种用实际行动肩负起兼善天下的使命担当。有了这样一种文化信念做支撑，企业的发展更有活力和创造力，民营企业的机制优势充分发挥，品牌背后的创新基因也越发凸显。
结合企业战略，找准品牌定位。中国华信致力于“一带一路”建设，华信品牌的定位是国际产业组织者。近年来中国华信深耕“一带一路”，通过“引进来”与“走出去”，推动国际产能融合，为沿线国家带来新的市场，并形成了较大的品牌影响力。例如每年中国华信都会参与主办捷克“一带一路”国际合作高峰论坛，组织邀请国内数十家重要央企、知名民企和合作组织参会，覆盖金融、银行、制造、航空及基础设施等多个领域。华信的组织协调，目的是促进国际知名投行与中国企业在中国市场和第三方市场的投资合作，进一步提升和拓展中国企业对外投资的合作视野和范围。通过组织这些与中国华信品牌定位紧密结合的活动，也将中国华信的品牌推向国际舞台。
坚定文化自信，发挥品牌力量。民心相通，润物无声。中国华信通过品牌文化帮助中国华信在“走出去”中跨越文化鸿沟，既尊重当地文化，又把中国文化带到当地。
2018春节火车票怎么买？ 一图带你看懂抢票攻略 人民网北京12月14日电 近日，中国铁路客户服务中心发布公告称，全国铁路新运行图编制工作已全部完成，自12月12日起，全国主要干线旅客列车车票互联网、电话订票预售期恢复为30天。12月12日恢复火车票预售期后，旅客就可以购买元旦火车票。那么…【详细】
“双十二”网购必须牢记的9条防骗知识 “双12”来临，各大网购平台促销力度日增，诈骗分子也会趁机行骗。作为网购狂热分子,“剁手党”小伙伴们积极备战之余，还要谨防欺诈人士和钓鱼网站。河南省公安厅官方微博整理几类诈骗手段和防骗手法，提醒网友注意甄别信息，小心上当受骗。…【详细】
12日起火车票预售期恢复30天 元旦火车票明天开卖 人民网北京12月11日电 铁路客服中心网站昨日发布消息，2017年底全国铁路新运行图编制工作已全部完成，自12月12日起，全国主要干线旅客列车车票互联网、电话订票预售期恢复30天，详情请见各铁路局和车站公告。 这一消息意味着，即将来临的…【详细】