作为一家高新技术企业， 在22年的发展历程中，利亚德通过战略规划、产品技术、管理体系、商业模式、金融模式、业务模式等方面全方位融合创新，发展成为一家由40多家科技文化企业组成的跨国集团。
在技术创新领域，近年来，利亚德将LED显示屏像素间距从2.9毫米研发升级至0.7毫米，拼接屏幕理论上可以做到无限大。目前公司申请和授权专利1207项（其中国际专利165项），发明专利申请586项，研发投入达到销售收入的7%，高于传统行业2倍以上。
在战略创新领域，我们围绕文化科技+金融的战略，以文化旅游、城市景观亮化、智慧城市为落脚点，携手各级政府共建幸福城市。具体到业务创新上，例如：显示业务板块在智慧城市、幸福城市建设中使用原创技术LED小间距产品服务于应急中心、指挥中心等，提供各行业显示解决方案和大数据智能可视化服务； 照明业务板块依托设计施工运营优势为城市提供各种创新模式照明工程与服务，带动夜游经济发展。今年我们承建了“一带一路”高峰论坛北京怀柔景观亮化、金砖峰会厦门鼓浪屿景观亮化工程等；文化业务板块通过文化与科技的融合创新，打通文、旅、商三大空间的策划、创意和运营，致力于成为文化体验与文化消费新业态的创领者；在创意设计驱动的商业模式创新方面，围绕景区提升与产业升级、旧城改造与城市更新、公共文化和产业融合，打造文化旅游展演4.0和文旅商综合体。VR业务板块以利亚德海外控股公司的红外光学动作捕捉技术为基础，结合内容制作，为客户提供含有动作捕捉技术要求的虚拟现实一站式解决方案。
面向未来，我们将继续以技术创新为核心，文化科技融合为战略，为全球视听科技发展贡献力量。
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