作为一家致力于精密制造的企业，我们深刻地感受到“创新”两个字对企业发展的重要性。众所周知，全球打印机的市场主要掌握在美国、日本的大品牌手中。和这些国际上的大品牌相比，宜联资历尚浅，要解决的问题还很多。但是在困难面前，我们看到了国产打印机崛起的机遇。

2012年，在武汉的一间小小的实验室里，宜联开发出第一台单机版共享打印机，之后经过不断努力，宜联成为一家从零部件到整机、从软件到硬件，拥有完整自主知识产权和自主生产能力的企业。

中国的互联网高速发展，移动支付、共享技术带给硬件制造商弯道超车的机会。宜联开发的自助打印及碎片化内容出版系统，创建了共享打印商业模式，帮助用户随时随地进行打印。目前在高校、企业、公共场所等都得到较好的市场反馈。

供给侧结构性改革，让创新驱动引擎作用凸显。宜联依托自身产品质量和成本结构的优势，针对用户需求，推出“硬件免费、服务打包”的全新营销理念，无偿向客户提供硬件及耗材。改变打印机行业的低价卖硬件、高价卖耗材的惯例。引导用户，把注意力放在提高硬件的基础性能，耗材的重复利用上。打印机信息安全的关键在于芯片技术。我们通过不断的努力、攻关和投入，最终研发出了自主可控的底层芯片，保证了打印机安全，使软件环境和生产环境可控。

我们希望宜联能成为世界打印机品牌中的中国力量，给全球打印机市场带来变革，优化现有的生产模式，创造更高效环保的产业链。我们还将在共享打印、碎片化出版等领域持续发力，希望在丰富用户打印场景的同时，也为更多碎片化知识提供变现窗口。

《 人民日报 》（ 2017年12月24日 07 版）

(责编：冯人綦、曹昆)