原标题：渝贵铁路开始运行实验 开通后成都到贵阳只要3.5小时

12月23日，记者从中国铁路成都局集团有限公司获悉，23日起，重庆至贵阳铁路扩能改造工程(渝贵铁路)将全面进入运行试验阶段，这标志着渝贵铁路距正式开通投用又迈进一步。

据了解，渝贵铁路自10月16日开展联调联试以来，对新建线路路基、轨道、道岔、桥梁等结构工程适用性和整体系统功能进行了全面检测，对供变电、接触网、远动、通信、信号、客服、自然灾害及异物侵限监测等系统功能进行了全面测验。目前，相关准备工作已就绪，满足组织列车进行运行试验条件。

时速200公里

全线新建车站12座

运行试验是指铁路系统内部对新建线路、列车设备进行的封闭型综合检测。渝贵铁路进入运行试验阶段后，将严格按照标准试验各类设备设施的整体性能，并对列车的参数进行测试。运行试验过程中，成都局集团公司将组织客运、车辆、机务、运输、公安等部门，开展故障模拟和应急救援演练，全力确保渝贵铁路正式开通投用后的运行安全。

渝贵铁路为国铁I级铁路，旅客列车设计行车速度为200km/h，新建桥梁209座，共有双线隧道115座，桥隧比75.38%。

全线新建车站12座，分别为重庆西站、珞璜南站、綦江东站、赶水东站、桐梓北站、桐梓东站、娄山关南站、遵义站、龙坑站、遵义南站、息烽站以及修文县站。

成都至贵阳

11小时压缩至3.5小时

渝贵铁路的建成，将成为西南地区连接西北、华南、华东的“快车道”，其北端通过重庆枢纽与渝万高铁、成渝高铁、兰渝铁路等相连，极大提高西北至西南间铁路运输的机动灵活性；南端则通过贵阳枢纽与贵广铁路、沪昆高铁等相连，共同构成高标准、大能力、快速度的“出海”大通道。

成都至贵阳将从目前的最快11小时左右压缩至3.5小时，川渝黔地区与沿海城市的时空距离也将大幅缩短，这将进一步推动西南、西北与珠三角等地区人员、物资交流。

横跨主动脉

聚集丰富红色旅游资源

渝贵铁路在贵州境内形成纵贯南北、横跨东西、四通八达的现代化铁路网，将进一步打开贵州“山门”，使“黔货出山”更加便利，让贵州丰富矿产资源“走出去”，也将先进的技术、产品、信息、人才引进来。

此外，渝贵铁路穿越大娄山山脉，横跨长江、乌江天堑的“主动脉”，沿线人文历史沉淀丰厚、旅游资源富饶。綦江石角白云观、“一湖西子水，半壁桂林山”的桐梓、“红色旅游景区”遵义等人文景观和自然景观独树一帜，独具风韵。沿线景点串联形成了一条以革命圣地、国酒文化、自然遗产、民族风情的旅游“黄金通道”，汇集了抗战文化、红岩精神、长征文化、伟人故里等丰富红色旅游资源。(记者李智)

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