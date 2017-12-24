原标题：聚焦农村改革：激活生产力 农民成为有吸引力职业

农村改革的源源活水，给“三农”发展提供了强劲的动力。今年以来，全国农业农村经济持续健康发展，农业农村形势稳中向好、稳中向优、稳中向新，“三农”发展呈现质量变革、效率变革、动力变革新态势，现代农业高质量发展要求正在成为新目标。

质量变革：农业生产导向从增产转向提质

【改革指引】《关于深入推进农业供给侧结构性改革加快培育农业农村发展新动能的若干意见》《关于建立粮食生产功能区和重要农产品生产保护区的指导意见》

【镜头】“今年丰收同往年不一样，调整了种植结构，粮食产量稳定的同时，收益还比往年好。”吉林省蛟河市新站镇五家子村种粮大户黄金太的家庭农场流转了150公顷耕地，籽粒玉米调整为青贮玉米。今年平均每亩生产青贮玉米3吨，每吨价格230元，全部卖给周边的养牛场和养羊场。加上其他种植收入和秸秆等进项，刨去成本算大账，预计农场今年收入超过300万元。

牢牢抓住农业供给侧结构性改革，“三农”形势稳中向好、稳中向优，农业生产导向从增产转向提质。

据国家统计局数据，今年全年粮食产量12358亿斤，比上年增产33亿斤。农业部种植业司司长曾衍德表示，粮食产量连续5年超过1.2万亿斤，说明我国农业抗灾减灾能力、科技支撑能力都有显著提高，农业综合生产能力增强。粮食生产在发展质量取得提升的同时，产量保持稳中有进态势。

稳中向新，是提质导向获得新动能的重要标志。据农业部统计，今年我国籽粒玉米面积新调减近2000万亩，大豆、杂粮杂豆、优质饲草增加1500多万亩。农村“双创”人数超过700万，休闲农业和乡村旅游发展势头良好。农村土地承包经营权确权登记颁证面积超过11.1亿亩，新型农业经营主体总量超过300万个。

农业部部长韩长赋表示，稳中向好、稳中向优、稳中向新的支撑，是坚定不移推进农业现代化。要以加快建设现代农业产业体系、现代农业生产体系、现代农业经营体系为重点，推动种植业、畜牧业、渔业、农产品加工业等转型升级，为现代农业的高质量发展奠定基础。

提质导向，要求推进产品创新、科技创新、制度创新和管理创新。要调优调高调精农业产业，促进一二三产业融合发展。要强化物质条件支撑能力建设，提高农业的产业素质和竞争力。要培育农业新型经营主体，健全农业社会化服务体系，提高农业经营集约化、专业化、组织化、社会化水平。

农民增收，是农业质量提升的逻辑必然。今年农民增收形势稳中回暖，前三季度农民收入达到9778元，实际增长7.45%。2014年以来农民收入增速逐季下滑，去年一度没有跑赢GDP，今年以来再次实现高于GDP和城镇居民收入增幅的“两个高于”。这是在部分农产品价格下降的情况下取得的，成绩殊为难得。农业部预计，今年农民人均收入将突破1.3万元，迈上新的台阶。

效率变革：生态优先，绿色发展

【改革指引】《关于创新体制机制推进农业绿色发展的意见》《关于加快推进畜禽养殖废弃物资源化利用的意见》

【镜头】华中农业大学动物科技学院孙丽萍等专家的研究报告显示，每头成年母牛每天产生16公斤粪便、7公斤尿，其中含氮126克、磷61克，这些粪污的化学需氧量为99克，据此计算，万头牛场每天产生160吨牛粪、70吨尿。资深奶业专家邓九强说：“进行无害化处理和资源化利用，需要大量科技投入和资金投入。”

农业绿色发展，是发展方式的转变，是效率变革。我国是畜牧业大国，据估算全国每年产生畜禽粪污38亿吨，综合利用率只有60%。总体上看，我国每年生猪病死淘汰量约6000万头，集中的专业无害化处理比例不高；每年产生秸秆近9亿吨，未利用的约2亿吨；每年使用农膜200万吨，当季回收率不足2/3。

推进农业绿色发展，是农业效率变革的起点。农业绿色发展总体目标是“三不、两零、一全”，即耕地数量不减少、耕地质量不降低、地下水不超采，化肥、农药使用量零增长，秸秆、畜禽粪污、农膜等农业废弃物全利用。

农业的绿色发展方式已经全面布局，多处突破。今年，我国在100个畜禽大县整建制推进粪污资源化利用，在100个果菜茶重点县全面开展有机肥替代化肥试点，以东北地区为重点开展秸秆综合利用试点示范，在内蒙古、甘肃、新疆开展地膜回收利用机制试点。

完善体制机制推进农业绿色发展，强化了现代农业的效率变革，农业资源过高的利用强度得到缓解。

韩长赋强调，推进农业绿色发展方式，实施“藏粮于地、藏粮于技”战略，要坚持最严格的耕地保护制度。今年总体完成永久基本农田划定工作，落实保护面积15.5亿亩，在1200万亩耕地推行轮作休耕制度试点。坚持最严格的水资源管理制度，统筹推进工程节水、品种节水、农艺节水，农业用水总量稳定在3800亿立方米左右。农药使用量已连续3年负增长，化肥使用量已实现零增长，标志着我国提前3年实现农药化肥使用量零增长的目标。

动力变革：二轮土地承包到期后延长30年

【改革指引】《关于稳步推进农村集体产权制度改革的意见》《关于完善农村土地所有权承包权经营权分置办法的意见》

【镜头】河北省霸州市东杨庄乡下坊村老支书杜朱勤说：“土地承包再延包30年，又吃了一颗定心丸呀！”全村土地4000亩，主要种小麦、土豆和花生，超过1/3土地流转给种植大户和专业合作社，农民承包地实行“三权分置”，农村集体产权制度改革也在不断推进。“俺们现在种地，可踏实了。”

党的十九大报告提出，深化农村土地制度改革，完善承包地“三权分置”制度。保持土地承包关系稳定并长久不变，第二轮土地承包到期后再延长30年。

农业部农村经济体制与经营管理司司长张红宇表示，二轮土地承包到期后延包，是农业农村发展的基础动力。农村土地制度改革，坚持农村土地集体所有不能变，坚持家庭经营基础性地位不能变，坚持稳定承包关系不能变。

今年以来，农村承包地确权登记颁证工作成效明显。目前全国整省试点省份已达28个，实测承包地面积15.2亿亩，已经超过二轮家庭承包耕地面积，确权面积占二轮家庭承包耕地账面面积的82%。通过几年试点，摸清了承包地底数，让承包农户吃上了“定心丸”，促进了土地经营权的流转抵押融资，推动了农业人口城镇化进程。

实施乡村振兴战略，是新时代全面建成小康社会的战略性安排，是农业农村发展的核心动力。农业部农村经济研究中心主任宋洪远表示，科学推进乡村振兴战略思路措施要清晰，关键在于四个方面：土地政策、产权制度、经营体系、政策体系。

推进乡村振兴，要统筹兼顾，循序渐进，发展过程要平等，发展成果要共享，实现共同富裕。经济发展上要产业兴旺，生态建设上要生态宜居，文化弘扬上要乡风文明，民主政治上要治理有效，民生改善上要生活富裕。

农村集体产权制度改革取得实质性进展。目前，29个农村集体资产股份权能改革试点县经过三年试点，全面完成了集体资产清产核资，确认了集体经济组织成员身份，全面保障农民集体资产股份占有权、收益权，探索开展有偿退出权、继承权试点，慎重开展抵押权、担保权试点。今年6月又确定100个试点县（市、区）开展农村集体产权制度改革。

农村改革，极大程度地培育和激活了农业生产力。今年农业产业化联合体有序发展。这个联合体将农民合作社、家庭农场有效组织起来，瞄准市场需求，发展标准化、集约化生产，促进了现代农业提质增效。韩长赋表示，农村改革全面深化和推进，将有力推进“三农”发展新局面的形成：农民成为有吸引力的职业，农业成为有奔头的产业，农村成为幸福生活的美好家园。（记者 高云才）

(责编：朱江、王政淇)