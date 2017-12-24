明年房地产市场实行差别化调控

住房和城乡建设部部长王蒙徽昨日表示，明年将针对各类需求实行差别化调控政策，满足首套刚需、支持改善需求、遏制投机炒房。
王蒙徽在全国住房城乡建设工作会议上说，库存仍然较多的部分三四线城市和县城要继续做好去库存工作。要保持房地产市场调控政策的连续性和稳定性，继续严格执行各项调控措施，防范化解房地产市场风险。
在强调“坚持调控目标不动摇、力度不放松”时，王蒙徽说，要保持房地产市场调控政策的连续性和稳定性，继续严格执行各项调控措施，防范化解房地产市场风险。
他说，要抓好房地产市场分类调控，促进房地产市场平稳健康发展。坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位，完善促进房地产市场平稳健康发展的长效机制。加强市场监测分析，提高精准调控的能力和水平，进一步强化地方政府主体责任。
王蒙徽说，要深化住房制度改革，加快建立多主体供给、多渠道保障、租购并举的住房制度。大力发展住房租赁市场特别是长期租赁，在人口净流入的大中城市加快培育和发展住房租赁市场，推进国有租赁企业的建设，充分发挥对市场的引领、规范、激活和调控作用。支持专业化、机构化住房租赁企业发展，加快建设政府主导的住房租赁管理服务平台，加快推进住房租赁立法，保护租赁利益相关方合法权益。
王蒙徽强调，要加强区域协调和城乡统筹，促进大中小城市互联互通，提高中小城市、县城和中心镇的教育、医疗等基本公共服务水平，引导人口和住房需求合理分布。此外，还要加大房地产市场秩序规范整顿力度，始终保持高压严查态势，严厉打击房地产企业和中介机构违法违规行为。
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一线热点城市房价保持平稳
国家统计局发布的11月70大中城市住宅销售价格情况显示，热点城市房价继续保持平稳。从环比看，七个城市新建商品住宅价格下降，降幅在0.1至0.3个百分点之间；北京、上海、郑州和武汉四个城市环比持平。国家统计局城市司高级统计师刘建伟表示，15个热点城市中11个城市新建商品住宅同比下降，“分类调控、因城施策”房地产市场调控政策效果继续显现。文/新华
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