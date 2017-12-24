原标题：信托资金不得违规投向房地产股市

12月23日，中国银监会发布《关于规范银信类业务的通知》，对银信类业务进行规范，以促进银信类业务健康发展，防范金融风险。

根据文件所作的定义， 所谓银信类业务，是指商业银行作为委托人，将表内外资金或资产（收益权）委托给信托公司，投资或设立资金信托或财产权信托，由信托公司按照信托文件的约定进行管理、运用和处分的行为。

银信通道业务则是指在银信类业务中，商业银行作为委托人设立资金信托或财产权信托，信托公司仅作为通道，信托资金或信托资产的管理、运用和处分均由委托人决定，风险管理责任和因管理不当导致的风险损失全部由委托人承担的行为。

据悉，《通知》首次明确将银行表内外资金和收益权同时纳入银信类业务的定义，并在此基础上，将银信通道业务明确为信托资金或信托资产的管理、运用和处分均由委托人决定，风险管理责任和因管理不当导致的风险损失全部由委托人承担的行为。

银监会有关负责人指出，《通知》主要有三方面的新要求。对于商业银行，通知要求在银信类业务中银行应对信托公司实施名单制管理，综合考虑信托公司的风险管理水平和专业投资能力，审慎选择交易对手等。对于信托公司，银监会要求在银信类业务中不得接受委托方银行直接或间接提供的担保，不得与委托方银行签订抽屉协议，不得为委托方银行规避监管要求或第三方机构违法违规提供通道服务，不得将信托资金违规投向房地产、地方政府融资平台、股市、产能过剩等限制或禁止领域等。此外，文件也提高了银信类业务的监管要求，《通知》提出，银监会将进一步研究明确提高信托公司通道业务监管要求的措施办法。(记者 程婕）

(责编：朱江、王政淇)