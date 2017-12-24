听杨伟民解读中央经济工作会议

中央财经领导小组办公室副主任杨伟民发表演讲。 人民网记者 李琰摄

人民网北京12月23日电 （记者李琰）12月18日至20日召开的中央经济工作会议，明确了以新发展理念为主要内容的习近平新时代中国特色社会主义经济思想。明年是贯彻党的十九大精神开局之年，是改革开放40周年，是决胜全面小康社会，实施“十三五”规划承上启下的关键一年，做好2018年的经济工作意义尤为重大。如何理解本次中央经济工作会议精神？怎样实现经济高质量发展？在中国国际经济交流中心和新华社国家高端智库联合主办的2017—2018中国经济年会上，中央财经领导小组办公室副主任杨伟民对此进行了深度解读。

杨伟民认为，理解中央经济工作会议精神的关键，主要在于这五个明确。

第一， 明确过去五年取得的历史性成就和发生的历史性变革。

党的十八大以来的五年里取得了很多成就，主要体现在：经济实力再上新台阶；经济结构出现重大变革；经济更具活力和韧性；对外开放深入发展；人民幸福感、获得感明显增强；生态环境状况明显好转。

与此同时，五年来政府、企业、市场在经济发展的理念、行为等方面发生了许多无形的变化。比如，以GDP论英雄的片面发展观得到修正，以人民为中心的发展思想深入人心，立足于解决人民群众关心的突出问题来推动发展，而不再是为增长而增长。推进结构性改革的自觉性明显增强，全社会创新热潮风起云涌。绿水青山就是金山银山，成为全社会最大的公约数。这些无形变化对我国未来发展的影响将是长远而深刻的。

正是这些有形的成就和无形的变化，共同构成了历史性的变革。

第二， 明确提出习近平新时代中国特色社会主义思想。

党的十八大以来，经济形势的复杂严峻程度是改革开放以来所少见的。国际上唱衰中国的声音甚嚣尘上，对经济形势怎么看、经济工作怎么干，这两大问题历史性的摆在以习近平同志为核心的党中央面前。总书记深入调查研究，足迹遍布全国大江南北，还到了许多国家，召开专家座谈会，到工厂、农村了解实情，召开专家座谈会等各种会议，听取意见，主持召开上百次涉及经济议题的重要会议。在这个过程中，经济发展取得了历史性成就，也逐步形成了习近平新时代中国特色社会主义经济思想。

对此中央经济工作会用“七个坚持”作了概括，这七个坚持是一个完整的思想体系、逻辑紧密，环环相扣，是经济工作的策论或者方法论。

第三， 明确推动高质量发展是当前和今后一个时期经济发展的根本要求。

新时代我国经济发展的基本特征已由高速增长阶段，转向高质量发展阶段。高质量发展就是能够很好满足人民日益增长的美好生活需要的发展，就是创新成为第一动力，协调成为内生特点，绿色成为普遍形态，开放成为必由之路，共享成为根本目的的发展。

在新时代，我们仍将坚持以经济建设为中心，但其内涵已悄然发生变化。经济建设的主旋律将是高质量发展，而不再是高速增长了。

第四， 明确今后三年决胜建成小康社会三大攻坚战。

打好防范化解重大风险攻坚战：重点是防控金融风险。要从实体经济、房地产、金融系统等几个方面来系统发力，使宏观杠杆率得到有效控制，从根本上防控金融风险。

打好精准脱贫攻坚战：要保证现行标准下的脱贫质量，既不降低标准也不调高胃口。今后三年的重点是瞄准特定贫困群众进行精准帮扶，向深度贫困地区聚焦发力，二者都是扶贫的“硬骨头”。

打好污染防控攻坚战：雾霾是民生的最大痛点，今后三年污染治理的力度不会减弱。如果说治霾影响了经济增长，影响的是那些我们不想要的增长，是那些对人民美好生活带来负效果的增长，是那些会危害国家长远发展的黑色的增长。中央要求各地区要根据本地实际突出重点制定方案，到2020年使本地区生态环境质量总体改善

第五， 明确明年经济工作的总体要求。

根据十九大精神，中央经济工作会全面部署了明年的八项重点工作，都是围绕着推动高质量发展获取的。

——深化供给侧结构性改革。重点在“破、力、降”三个字上下功夫。“破”就是大力破除无形企业，用市场化、法制化手段推动化解过剩产能。“力”就是大力培育新动能，形成要素向新动能流动的机制。“降”就是大力降低实体经济成本，通过改革降低制度性交易成本。

——激发各类市场主体的活力。

——实施乡村振兴战略。

——实施区域协调发展战略。这里的亮点是清晰表明新代区域协调发展的基本含义，就是基本公共服务均等化、基础设施通达程度比较均衡，人民生活水平大体相当。区域协调发展问题实际上就是城市群的健康发展问题。要提高城市群的质量，重点是推进大中小城市网络化建设，增强对农业转移人口的吸引力和承载力，加快户籍制度改革的落地。

——推动形成全面开放新格局。不仅是领域、产业、范围、区域的开放，更要在思想、观念、结构、布局、体制机制上扩大开放，这一思想对引领今后的扩大开放具有重要的指导意义。

——提高和保障民生水平。民生工作无小事，要稳妥推进，防止好心办坏事。尽力而为、量力而行，有多少钱办多少事。不能搞成民粹主义和福利主义。

——加快建立多主体供给、多渠道保障、租购并举的住房制度。这次中央经济工作会议把住房制度作为明年的一项重点任务。十九大报告提出多主体供给、多渠道保障、租购并举的租房制度，是一个全新的提法，指明了我国未来住房制度的基本特征和改革方向。

——加快生态文明建设。一个新论断，只有恢复绿水青山才能使绿水青山变成金山银山。中央经济工作会强调两个方面的重大任务，一是实施好“十三五”规划确定的生态保护修复重大工程；二是要启动大规模国土绿化行动，引导国企、民企、外企、集体、个人、社会组织等各方面资金投入到绿水青山的修复之中。改革生态文明体制，建立健全自然资源产权制度，建立市场化、多元化的生态补偿机制等等。

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