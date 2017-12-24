国家粮食局：我国秋粮收购进入高峰期 收购量超六成

人民网北京12月24日电 据国家粮食局网站消息，随着东北地区玉米、粳稻集中上市，秋粮收购进入高峰期。国家粮食局最新数据显示，全国秋粮收购量已经超六成。

国家粮食局调控司副司长罗守全表示，截至12月20日，主产区各类粮食企业累计收购秋粮已达1.1亿吨，占整个收购期预计收购量六成左右。总体看，当前秋粮收购进度快、市场稳、秩序好，粮食收储制度改革已取得积极成效。

东北玉米收购价上涨，多元化主体入市收购积极，收储机制改革成效逐步显现。

“今年东北三省和内蒙古自治区玉米继续实施市场化收购加补贴机制。” 罗守全强调，一方面，玉米价格由市场形成，反映市场供求关系，各类市场主体自主入市收购；另一方面，建立玉米生产者补贴制度，保持优势产区玉米种植收益基本稳定。

罗守全认为，今年秋粮市场活跃、购销两旺，优质优价的市场理念逐渐形成。各类主体入市积极，收粮、储粮、用粮意愿较强，优质品种供不应求，收购价格稳中有升，市场机制的作用得到有效发挥。玉米收储制度改革的红利持续释放，无论是种粮农民，还是粮食收购主体，心态都更加成熟，逐步适应了市场定价的新机制。目前东北地区玉米已收购3800万吨，同比增加500多万吨；收购价格集中在每百斤65元-85元，比上年同期上涨5-10%。

“今年稻谷仍实行最低收购价政策，目前安徽、湖北、四川、河南、江苏、黑龙江、江西、湖南、吉林等9省已先后启动了中晚稻最低收购价执行预案。” 罗守全如是说。

罗守全指出，在积极引导市场化收购的同时，为保护农民利益，在部分稻谷产区适时启动了中晚稻最低收购价执行预案，防止出现“卖粮难”。目前主产区稻谷价格基本稳定在最低收购价水平，优质稻谷的价格更高一些。今年市场化收购居主导地位，政策性粮食收购量和所占比重，与上年相比均有所下降。（朱江）

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